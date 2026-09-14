충북교육청, 교육행정에 AI 입힌다…맞춤형 서비스 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 14일 교육행정 AI 전략 마련에 착수했다.
- 팀모노리스가 12월까지 AI 서비스 모델 3종 이상을 발굴한다.
- 도교육청은 도입 로드맵과 실행계획을 수립할 방침이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 교육행정 업무에 인공지능(AI)을 본격적으로 접목하기 위한 전략 마련에 들어갔다.
14일 도 교육청에 따르면 이번 연구는 생성형 AI 확산에 대응해 교육행정 업무 전반의 AI 활용 가능성을 진단하고 충북교육 현장에 적용할 수 있는 구체적인 서비스와 실행계획을 마련하기 위해 추진된다.
연구는 팀모노리스가 맡아 오는 12월까지 진행한다. 국내외 AI 정책과 선도사례, 기술동향을 분석하고 교육행정 업무환경과 현장 수요를 진단해 충북교육에 맞는 AI 서비스 모델과 기술 구조를 설계할 예정이다.
특히 기관과 학교 교직원을 대상으로 설문조사와 심층면접을 실시해 업무 과정에서 발생하는 어려움과 AI 활용 수요를 파악하고, 이를 토대로 AI 서비스 모델 3종 이상을 발굴한다. 발굴된 모델은 실제 업무 적용이 가능하도록 기술적 구현 방안까지 구체화한다.
다채움 플랫폼과 AI 기반 교육행정서비스의 연계 가능성도 검토하며 개인정보·법적 책임 등 AI 도입 과정에서 발생할 수 있는 법·제도적 위험요인도 함께 살핀다. 연구 결과를 토대로 충북교육청은 교육행정 AI 서비스의 중장기 도입 로드맵과 단계별 실행계획을 마련할 방침이다.
윤건영 교육감은 "인공지능은 무엇을 만들 수 있는지보다 현장에 무엇이 실제로 필요한지를 먼저 살피는 것이 중요하다"며 "학교와 기관의 업무 흐름과 수요를 반영해 누구나 쉽게 활용할 수 있는 실용적인 AI 서비스를 마련하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com