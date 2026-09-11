세종지역 민·관 '생명지킴 안전망' 강화 협력

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 11일 민관협력 간담회를 열고 자살예방 방안을 논의했다.
- 청소년 자살률 감소와 취약계층 대응을 위한 협업체계를 점검했다.
- 시민 상담전화 운영과 생명존중안심마을 확대도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 세계 자살예방의 날을 맞아 종교·교육·경찰·소방·의료기관 등과 지역사회 생명안전망 강화에 머리를 맞댔다.
시는 11일 시청 대회의실에서 '함께 잇는 생명, 함께 만드는 민관협력'을 주제로 자살예방 민관협력 간담회를 열고 생명존중문화 확산과 지역사회 생명지킴 안전망 강화를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 박성수 경제부시장을 비롯해 관내 종교계, 세종시교육청, 세종경찰청, 세종소방본부, 의료기관 관계자 등 22개 기관 40여 명이 참석했다.
간담회는 청소년 자살률 감소와 경제적 취약계층의 자살 위험에 대응하기 위한 협력 방안이 주요 의제로 다뤄졌다.
세종광역정신건강복지센터는 관내 중·고등학교를 대상으로 맞춤형 청소년 자살예방교육 프로그램을 인증·보급하는 계획을 소개하고 관계 기관의 참여를 요청했다.
실직이나 부채 등 복합적인 경제적 위기가 자살로 이어지는 것을 예방하기 위한 '원스톱 생명안전망' 구축 방안도 논의됐다.
세종시사회보장위원회와 세종고용복지플러스센터, 서민금융진흥원 등을 중심으로 경제적 위기 상황에 놓인 시민에게 생계·금융 지원과 정신건강 상담을 연계하는 협업체계를 강화하기로 했다.
이와 함께 현장 경찰관이 위기가구를 발견할 경우 대상자에게 필요한 생계·금융 지원과 정신건강 상담을 신속하게 연계할 수 있도록 기관 간 협력체계를 보다 촘촘하게 구축하기로 했다.
박성수 경제부시장은 "자살 예방을 위해서는 행정기관의 노력은 물론 종교계, 시민사회, 유관기관 등이 하나의 연결망으로 촘촘히 이어져야 한다"며 "오늘 논의된 소중한 의견을 바탕으로 시민 모두의 마음건강을 지키는 세종을 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 시는 심리적 위기나 마음건강 지원이 필요한 청소년과 시민을 위해 24시간 청소년 상담전화(☎1388)와 정신건강위기상담전화(☎1577-0199)를 운영하고 있다. 또한 읍면동 단위의 생명존중안심마을을 확대하는 등 지역사회 중심의 생명지킴 안전망을 운영하고 있다.
vincent977@newspim.com