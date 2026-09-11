용인운전면허시험장, 용인시사회복지협의회에 100만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국도로교통공단 용인운전면허시험장이 11일 취약계층 지원 기금 100만원을 전달했다.
- 기금은 용인시사회복지협의회를 통해 저소득층 복지사업에 쓰인다.
- 시험장은 지역사회 상생을 위해 나눔과 봉사를 이어가겠다고 밝혔다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 한국도로교통공단 용인운전면허시험장이 지역 사회 취약계층 지원을 위해 용인시사회복지협의회에 기금 100만원을 전달했다고 11일 밝혔다.
이번 기금 전달은 지역사회와 상생하는 공공기관으로서 사회적 책임을 실천하고 나눔문화를 확산하기 위한 취지에서 마련됐다.
전달된 기금은 용인시사회복지협의회를 통해 경제적 어려움을 겪는 저소득층과 사회적 취약계층을 위한 복지사업 및 지원 활동에 활용될 예정이다.
한국도로교통공단 용인운전면허시험장은 국민의 교통안전과 운전면허 관련 업무를 담당하는 공공기관으로 본연의 기능을 충실히 수행하는 동시에 지역사회와의 동반성장을 도모하고 사회적 가치 실현을 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
특히 올해에는 직원들의 자발적 참여를 기반으로 나눔과 봉사활동을 추진하며 지역사회 상생을 위한 노력을 지속하고 있다는 설명이다.
시험장 관계자는 "우리 주변에는 여전히 따뜻한 관심과 도움을 필요로 하는 이웃들이 많다"며 "이번 기금이 조금이나마 힘이 되고 희망을 전하는 데 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 공공기관의 사회적 책임을 다하고 나눔과 봉사를 지속적으로 실천하겠다"고 덧붙였다.
seraro@newspim.com