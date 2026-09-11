수원시 2026년도 제2회 추가경정예산안 확정…4조 1677억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 11일 2026년도 제2회 추경예산안을 확정했다.
- 추경 규모는 4조1677억 원으로 1회보다 3366억 원 늘었다.
- 군소음 보상·그린리모델링·자원회수시설 보수 등에 투입했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 제출한 총 4조 1677억 원 규모의 2026년도 제2회 추가경정예산안이 확정됐다.
11일 시에 따르면 이날 수원특례시의회는 본회의에서 2026년도 제2회 추가경정예산안을 의결했다.
제1회 추경예산 3조 8311억 원보다 3366억 원(8.8%) 증가한 규모다. 일반회계 2243억 원, 특별회계 1123억 원이 증가했다.
주요 사업은 ▲군소음 피해보상금 지급 134억 원 ▲공공건축물 그린리모델링 122억 원 ▲자원회수시설 대보수 545억 원 ▲영유아보육료 180억 원 ▲장애인 활동 지원 급여 지원 170억 원 ▲더(The) 경기패스 199억 원 ▲인덕원~동탄 복선전철 100억 원 ▲수원 알앤디(R&D) 사이언스파크 조성 250억 원 등이다.
이재준 수원특례시장은 "이번 추경은 도시의 지속가능한 성장동력을 확보하고 노후화된 공공 기반 시설을 개선해 쾌적한 도시환경을 조성하는 데 중점을 두고 편성했다"며 "대중교통 지원, 취약계층 돌봄 등 민생 안정을 위한 예산도 세심하게 반영해 시민 삶의 질을 높이겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com