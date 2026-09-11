경기도 맞춤형 유연근무 '0.5&0.75잡' 만족도 대단히 높아

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단이 11일 0.5&0.75잡 성과를 발표했다
- 참여기업 26곳과 근로자 만족도가 모두 높게 나타났다
- 임금보전과 신뢰문화가 제도 정착의 과제로 꼽혔다
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기업 만족도 최고 4.66점·근로자 여가 만족도 4.62점
사업주 지원금·근로자·동료 지원금 제공…재단 "상생형 일·생활 균형 모델"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의 맞춤형 유연근무제도인 '0.5&0.75잡'에 참여한 기업과 근로자 모두에서 정책 만족도가 매우 높은 것으로 나타났다.
경기도일자리재단 일자리연구센터는 11일 이 같은 내용을 담은 'GJF 고용이슈리포트 : 경기도형 유연근무 확산 사업 추진 성과와 과제'를 발간했다고 밝혔다. 이번 리포트는 '경기가족친화 0.5&0.75잡 지원사업' 참여기업 26곳과 참여 근로자들의 설문조사 결과를 바탕으로 작성됐다.
'0.5&0.75잡'은 하루 근로시간을 단축해 일과 생활의 균형을 돕는 경기도형 맞춤형 유연근무제도다. 도내 중소기업 중 경기가족친화 인증기업을 대상으로 시행된다. 사업주에게는 근태 관리 시스템 구축 및 대체인력 채용을 지원하고 단축 근로자와 업무를 나눠 맡은 동료 근로자에게는 각각 단축 지원금과 업무분담 지원금을 지급하는 상생형 정책이다.
조사 결과 기업들의 제도 만족도를 포함해 일·생활 균형, 조직문화 개선, 인력운영 안정성, 업무 효율성 등 제반 항목 평가가 5점 만점에 평균 4.30~4.66점으로 매우 긍정적이었다. 기업들은 인력 운영 부담 완화(42.4%)와 직원들의 워라밸 향상(34.8%)을 주된 참여 이유로 꼽았다.
근로시간을 줄인 참여자들은 자녀 돌봄뿐 아니라 자기계발, 건강관리, 여가 활용 등 다양한 목적에 제도를 활용하고 있었다. 일 만족도는 5점 만점에 평균 4.35점, 여가 및 생활 만족도는 4.62점에 달했으며 참여자의 80%는 지원 기간이 끝난 후에도 해당 제도를 계속 이용하겠다고 답했다.
다만 제도가 안정적으로 정착하려면 임금 감소에 대한 적절한 보상과 함께 유연근무를 자연스럽게 수용하는 조직 내 신뢰 문화 형성이 필요한 것으로 분석됐다.
김민영 경기도일자리재단 연구위원은 "경기도 0.5&0.75잡 지원사업은 사업주와 근로자 모두에게 이익을 주는 상생형 정책으로, 유연한 근로문화 확산과 지속가능한 일터 조성을 이끄는 유용한 제도가 될 수 있다"며 "제도 확산과 안착을 위해 지속적인 홍보와 우수사례 공유, 지원 확대가 이어져야 한다"고 제언했다.
1141world@newspim.com