군포시 '도시정비국·청년주권실' 신설...민선 9기 대대적 조직개편

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 11일 조직개편안을 마련하고 입법예고했다.
- 도시정비국·청년주권실 신설, 대동제는 폐지했다.
- 10월 조례 공포 뒤 6국 1본부 4실로 출범한다.
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부시장 직속 '청년주권실' 신설...청년친화도시 지정 및 정착 지원
'대동제' 11년 만에 폐지...'6국 1본부 4실' 체제로 재편 및 10월 출범
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시가 민선 8기 시정 목표 달성과 주요 공약사업의 신속한 이행을 위해 대대적인 조직개편에 나선다.
군포시는 급변하는 행정 수요에 적극 대응하고자 '군포시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안' 등 관련 규정 개정안을 마련하고 오는 14일까지 입법예고를 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 조직개편의 핵심은 '도시정비국'과 '청년주권실'의 신설이다. 신설되는 도시정비국은 원도심 재개발과 1기 신도시 노후화에 따른 정비사업, 선도지구 지정 등 관련 행정 수요를 전담한다. 산하에 재개발전략과를 신설하고 도시계획과, 도시정비과, 주택과, 건축과를 배치해 도시 지형 변화를 체계적으로 이끌 추진체계를 갖춘다.
아울러 핵심 공약인 '청년주권도시 구현'을 위해 부시장 직속으로 청년주권실을 신설한다. 청년의 참여·주거·창업 등 맞춤형 정책을 발굴하고 청년친화도시 지정을 추진해 청년 인구 유입과 정착을 적극적으로 유도할 계획이다.
행정 효율성을 높이기 위해 지난 2015년부터 시범 운영해 온 '대동제'는 행정안전부와의 협의를 거쳐 전면 폐지된다. 군포1동(대동)이 맡았던 복지 및 도시환경 업무와 인력은 본청 부서로 흡수돼 행정서비스 대응력을 강화한다.
이 밖에도 안전건설교통국과 평생문화국을 재구성하고 복지국 내 생활보장과를 신설한다. 기존 수도사업소는 탄소중립 건강도시 구현을 목표로 기후환경과, 공원녹지과, 수도과, 하수과, 자원순환과(신설)를 아우르는 '환경수도관리본부'로 재편된다. 청소·자원 업무와 분리된 위생 분야는 보건소 소속 식품안전과로 이관해 먹거리 안전성을 강화한다.
이번 개편으로 군포시 행정기구는 기존 '5국 3실 1사업소 1대동' 체제에서 '6국 1본부 4실'로 재편되며 부서 규모는 50개 부서 189개 팀에서 52개 부서 192개 팀으로 확대된다.
시는 빠른 조직개편 시행을 위해 오는 22일 시의회 임시회 집회를 요구할 예정이며 10월 중 관련 조례가 공포되면 새로운 조직 체계를 공식 출범할 계획이다.
한대희 군포시장은 "이번 조직개편은 조직과 직원이 '원팀'이 돼 군포시의 변화와 발전을 도모하는 계기가 될 것"이라며 "모든 역량을 집중해 시민들이 빠르고 확실한 군포시의 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com