진안군 '우화 야시장'서 주민·방문객 화합의 장 마련

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 17일 주민참여형 야시장 열었다
- 진안고원시장서 29개 부스와 공연 운영했다
- 낙화놀이와 홍삼축제 이어 상권 활성화 기대했다
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문화공연 7개 팀 참여…9시 홍삼빛 낙화놀이 이어 18~20일 홍삼축제 개최
[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군이 가을밤의 정취를 만끽할 수 있는 주민 참여형 야시장을 마련하고 지역 상권에 활력을 불어넣는다고 11일 밝혔다.
군은 오는 17일 오후 5시 30분부터 진안고원시장 주차장 일원에서 '별이 빛나는 밤에' 야시장 행사를 개최한다.
이번 행사는 지역 주민과 방문객이 함께 어울리는 주민 참여형 축제로 먹거리와 볼거리, 체험 프로그램 등을 통해 지역 상권을 활성화하고 주민 간 소통과 화합을 도모하기 위해 마련됐다.
행사장에는 먹거리 13개, 살거리 6개, 체험·판매 5개, 무료체험 5개 등 총 29개 부스가 운영된다. 방문객들은 다양한 먹거리와 지역 상품, 수공예품 등을 만나고 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 체험 프로그램도 즐길 수 있다.
무대에서는 7개 문화공연팀이 참여해 축제 분위기를 한층 끌어올린다. 야시장 종료 이후 오후 9시부터는 연계 행사인 '홍삼빛 낙화놀이'가 진행돼 불꽃으로 가을밤을 수놓을 예정이다.
또 18일부터 20일까지는 진안의 대표 지역축제인 '진안 홍삼축제'가 이어져 먹거리와 볼거리, 체험 프로그램 등을 선보인다.
진안군은 이번 행사가 주민들이 직접 참여하고 만들어가는 축제로 지역공동체 활력을 높이는 동시에 진안고원시장과 주변 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
행사 기간 안전사고 예방을 위해 안전관리와 질서유지에 힘쓰고 관계부서 및 유관기관과 협력해 방문객들이 안전하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 준비할 방침이다.
진안군 관계자는 "이번 야시장은 가을밤 주민과 방문객들이 함께 즐거운 추억을 만들 수 있도록 알차게 준비했다"며 "이어지는 낙화놀이와 진안 홍삼축제까지 다양한 즐길거리가 마련된 만큼 가족, 친구, 이웃과 함께 진안을 찾아 특별한 가을을 만끽하시길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com