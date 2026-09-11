김호진 시의원, 버디프렌즈 생태놀이 행사 참석…미래세대 생태교육 강조

AI 핵심 요약beta
- 김호진 서울시의원은 10일 생태놀이 한마당에 참석했다
- 그는 미래세대 생태교육의 중요성을 강조했다
- 행사는 약 800명이 참여해 생물다양성 체험을 진행했다
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기후위기와 생물다양성 교육
서울시의회 생태교육 확대 계획
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시의회 교육위원회 김호진 위원장(더불어민주당, 서대문2)은 10일 서울 마포구 평화의공원 별자리광장에서 열린 '2026 버디프렌즈와 함께하는 생태놀이 한마당-놀면서 배우는 생물다양성 이야기'에 참석해 아이들과 함께 생태체험 프로그램을 둘러보고, 미래세대를 위한 생태교육의 중요성을 강조했다.
(사)서울숲유치원협회와 ㈜아시아홀딩스가 함께 마련한 이번 행사에는 서울시의회 김호진 위원장을 비롯해 양송이 부위원장, 영유아와 학부모, 교사 등 약 800명이 참여했다.
이번 행사는 기후위기와 생물다양성 감소에 대한 관심을 높이고, 유아들이 자연과 생명의 소중함을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다. '보고-느끼고-실천하는 환경교육'을 주제로 생물다양성·멸종위기종 환경교육, 버디프렌즈 생태체험, 환경동화책 읽기, 생태 몸놀이·조형놀이·오감놀이, 환경 미션, 자연물 만들기 등 놀이와 경험을 중심으로 한 프로그램이 마련됐다.
특히 칡줄기, 도토리, 열매, 나뭇가지, 나뭇잎 등 일상에서 쉽게 접할 수 있는 자연물을 활용해 아이들이 오감을 통해 생태환경을 이해하고, 자연과 친숙해질 수 있도록 프로그램을 구성했다.
김 위원장은 "유아기 환경교육은 단순히 지식을 전달하는 데 그치기보다 아이들이 직접 보고 느끼며 자연과 생명의 가치를 이해할 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다.
이어 "기후위기와 생물다양성 감소는 미래세대의 삶과 직결된 문제인 만큼, 어릴 때부터 자연을 존중하고 생명의 소중함을 배울 수 있는 교육이 중요하다"며, "서울시의회에서도 아이들이 일상 속에서 생태·환경의 가치를 배우고 실천할 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
한편 이번 행사는 영유아뿐 아니라 교사와 학부모가 함께 참여해 생태교육의 경험을 교육현장과 가정으로 확산한다는 점에서도 의미를 더했다. 주최 측은 앞으로도 서울시의회 및 유관기관과 협력해 자연 속에서 아이들의 생태감수성을 키울 수 있는 다양한 교육 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.
windy@newspim.com