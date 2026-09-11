'일단 멈추고, 아이 먼저'...세종시, 통학로 안전 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 11일 소담초 일원서 안전캠페인을 했다.
- 유관기관과 시민단체 60여 명이 등굣길 보행을 지도했다.
- 시는 개학기 학교 주변 안전점검을 계속하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 개학기를 맞아 학교 주변 교통안전 의식을 높이고 어린이 사고를 예방하기 위한 합동 캠페인을 벌였다.
시는 11일 소담초등학교 일원에서 조상호 시장을 비롯한 유관기관과 시민단체 관계자 60여 명이 참여한 가운데 '아이 먼저' 어린이 안전캠페인을 진행했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 학교 주변의 안전문화를 확산하고 어린이 교통사고를 예방하기 위해 매년 정례적으로 추진하고 있다.
이날 캠페인에는 세종시의원, 세종시교육청, 세종남부경찰서, 안전보안관, 자율방범대, 녹색어머니연합회, 모범운전자회 등이 참여했다.
참여자들은 등굣길 어린이들을 대상으로 횡단보도 안전보행을 지도하고 '일단 멈춤, 아이 먼저!' 표어를 알리며 어린이 안전수칙을 홍보했다.
특히 어린이들이 횡단보도를 건널 때 주변을 살피고 안전하게 보행할 수 있도록 올바른 보행법을 직접 안내했다. 통학로 주변을 순찰하며 교통안전을 위협하는 위험요소도 함께 점검했다.
어린이 약취·유인 예방을 위한 안전수칙도 홍보하고, 보행자의 시인성을 높일 수 있는 빛 반사형 가방 연결 교통안전용품과 어린이 안전수칙 홍보물을 배부했다.
시는 이번 캠페인을 비롯해 개학기 학교 주변의 안전 확보를 위해 교통안전뿐 아니라 식품안전, 유해환경, 불법 광고물 등 분야별 위해요소에 대한 합동 점검과 관리를 지속할 계획이다.
조 시장은 "세종시가 아이 키우기 좋은 도시로 도약하기 위해서는 항상 아이들 안전이 먼저가 돼야 한다"며 "어린이를 먼저 배려하는 교통문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com