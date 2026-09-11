에스파, 고척돔 콘서트서 선보인 솔로곡 14일 발매

AI 핵심 요약beta
- 에스파가 11일 14일 디지털 싱글 발매를 예고했다.
- 서울 고척돔 콘서트 솔로곡 4곡을 담았다.
- 에스파는 새 솔로곡 들고 25개 지역 월드투어를 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 에스파가 콘서트에서 선보인 솔로곡이 오는 14일 공개된다.
11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 14일 '싱크: 컴플랙시티(SYNK : COMPLaeXITY)-2026 스페셜 디지털 싱글'을 발매한다.
이는 지난 8월 서울 고척스카이돔에서 개최된 네 번째 단독 콘서트에서 솔로 무대로 화제를 모은 4곡이 수록돼 있다.
카리나 솔로곡 '16비트(Bit)'는 차분하면서도 압도적인 신스 사운드와 무게감 있는 그루브가 특징인 알앤비 댄스곡으로, 카리나가 직접 작사에 참여했다. 내면에서 때때로 자신의 모습이 흐릿해지는 순간들을 끝없이 깨지고 붙기를 반복하는 픽셀에 비유한 가사가 진한 여운을 남긴다.
윈터 솔로곡 '새들 업(Saddle Up)'은 그루비한 트랙과 리드미컬한 탑라인이 돋보이는 알앤비 댄스곡으로, 나의 마음을 얻고 싶다면 말보다 행동으로 진심을 증명해 달라는 당당하고 주도적인 태도를 윈터의 보컬로 화려하게 표현했다.
지젤이 작곡, 작사에 참여한 솔로곡 '바이비포헬로(BYEB4HELLO)'는 밝은 에너지 속 반전 있는 트랙이 중독적인 곡으로, 이루어질 수 없는 사랑을 알면서도 끝까지 상대방을 그리워하는 마음을 표현한 가사가 인상적이다.
닝닝의 솔로곡 '아이 러브 유 벗 아이 가타 렛 유 고(I Love You But I Gotta Let You Go)'는 웅장한 스트링 섹션이 돋보이는 발라드 곡이다. 닝닝이 직접 작곡, 작사에 참여, 사랑하는 상대를 어쩔 수 없이 놓아줘야 하는 마음을 담은 가사로 이별의 감성을 섬세하게 표현했다.
에스파는 새로운 솔로곡을 비롯해 히트곡과 신곡을 아우르는 풍성한 세트리스트로 북미, 남미, 유럽 등 총 25개 지역을 순회하는 네 번째 월드 투어를 펼치고 있다.
alice09@newspim.com