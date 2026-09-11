'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜', 첫 월중 분배금 114원 지급

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 11일 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF 첫 월중 분배금 114원을 지급했다.
- 분배정책을 바꿔 옵션 프리미엄과 배당수익을 모두 재원에 포함했다.
- 월중 지급 전환으로 투자자 현금흐름과 안정성을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋자산운용이 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'의 첫 월중 분배금으로 114원을 지급한다.
분배정책 개편으로 옵션 프리미엄뿐 아니라 편입 종목의 배당수익까지 분배 재원에 포함하면서 투자자의 현금흐름을 강화했다.
미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'가 분배정책 변경 이후 첫 월중 분배금으로 114원을 지급한다고 11일 밝혔다.
이번 분배부터는 기존 월말 지급 방식에서 월중 지급으로 변경했다. 또한 옵션 프리미엄 수익뿐 아니라 편입 주식에서 발생하는 배당수익도 분배 재원에 포함해 보다 안정적인 현금흐름을 제공하도록 분배정책을 개편했다.
'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'는 S&P500 지수의 상승 흐름을 최대한 따라가면서 데일리 옵션을 약 10% 수준만 매도해 옵션 프리미엄을 확보하는 상품이다. 지수 상승의 약 90% 수준에 참여하면서 정기적인 분배금을 추구하는 것이 특징이다.
미래에셋자산운용은 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF'와 분배 일정을 격주로 운영한다. 두 상품을 함께 보유하면 약 2주마다 분배금을 받을 수 있다.
최근 커버드콜 ETF 시장은 높은 현금흐름을 원하는 투자자들의 관심이 커지면서 월배당을 넘어 격주 분배와 분배 재원 다변화 경쟁으로 확대되고 있다.
특히 옵션 프리미엄 외에 배당수익까지 함께 활용하는 상품이 늘면서 보다 안정적인 인컴 전략을 원하는 투자자들의 선택지가 다양해지고 있다.
9월 분배금은 11일까지 해당 ETF를 매수한 투자자를 대상으로 지급된다.
이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "시장 변동성이 높을수록 투자자들이 흔들리는 것은 수익률보다 불안감 때문"이라며 "두 상품을 함께 보유하면 매 2주마다 분배금을 받을 수 있어 변동성이 큰 장세에서도 심리적 안정감과 미국 대표지수의 장기 성장성을 함께 추구할 수 있다"고 말했다.
plum@newspim.com