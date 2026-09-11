KB손해보험, AI 에이전트에 사원번호 부여·관리

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 11일 AI 에이전트에 사원번호를 부여했다.
- 사고비율·민원요약 등 6종이 직원 1명 몫을 수행했다.
- 성과에 따라 등급을 나누고 데이터 관리체계도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 인공지능(AI)을 조직 구성원 수준으로 관리하기 위해 AI 에이전트에 사원번호를 부여했다고 11일 밝혔다.
KB손해보험에서 사원번호를 부여한 AI 에이전트는 실제 업무 적용을 통해 직원 1명의 한 달 치 업무 이상의 역할을 수행하고 있는 것으로 평가되는 6가지다. 일반 직원처럼 담당 직무와 역할, 업무 범위, 접근 권한, 수행 이력 등이 관리되며 향후 AI 에이전트의 성능과 성과를 반영한 평가 체계도 운영할 계획이다.
구체적으로 ▲사고 정보를 분석해 관련 과실도표를 찾아주는 '자동차사고 과실비율 Agent' ▲고객 상담 내용을 요약하는 '콜 민원 요약 Agent' ▲민원 내용을 분석해 유형을 분류하는 'AI 민원가이드 Agent' ▲상담 내용을 정리해 후속 업무 등록을 지원하는 '콜 OB 등록 요청 Agent' ▲사고접수에 필요한 정보를 요약·정리하는 '콜 사고접수 지원 Agent' ▲보험금 지급관련지침을 검색·요약해 제공하는 '장기 제지급 지침 요약 Agent'가 있다.
KB손해보험은 사람이 경험과 역량 축적을 기반으로 승진을 하는 것처럼 AI 에이전트의 성능 수준에 따라 등급을 차등 부여하는 방안도 검토 중이다. AI 에이전트의 업무 안정성과 정확도, 활용도 등을 검증하고 수행 가능 업무 범위와 자율성 정도에 따라 초·중·고 등급을 부여할 예정이다.
이와 함께 KB손해보험은 정형·비정형 데이터를 AI가 활용하기 쉬운 형태로 체계화하고, 데이터 품질과 최신성을 지속적으로 관리함으로써 AI 에이전트가 안정적으로 업무를 수행할 수 있는 'AI향(向) 데이터 관리체계' 구축도 함께 추진하고 있다.
KB손해보험 관계자는 "AI를 단순한 도구가 아닌 함께 일하는 동반자로 여겨야 하는 시대가 도래했다"며 "고객과 직원 모두에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 AI 에이전트별 성능과 성과를 체계적으로 관리, 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com