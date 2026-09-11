진천 덕산면 용소지구 재해 예방사업 선정…128억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 11일 덕산읍 용소지구 개선사업에 선정됐다.
- 군은 상습 침수 해소에 국·도비 포함 128억원을 투입했다.
- 집중호우 피해를 줄여 재난 대응 기반을 강화할 계획이다.
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 덕산읍 용소 소하천 일대의 상습 침수 문제를 해소하기 위해 128억원을 투입한다.
군은 행정안전부 주관 '2027년 재해위험 정비 신규사업' 공모에서 덕산읍 용소 자연재해위험 개선지구가 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
이번 사업에는 국·도비 등을 포함해 총 128억원이 투입된다.
군은 집중호우 때 피해가 반복된 용소 소하천 일대를 정비해 침수 위험을 낮추고 대응 기반을 마련할 계획이다.
진천군이 현재 추진 중인 재해 관련 사업은 이번 용소지구를 포함해 7개 지구, 1492억원 규모다.
풍수해생활권 종합정비 2개 지구와 자연재해위험 개선지구 5개 지구가 대상이다.
군은 앞으로 재해 취약지역을 추가로 발굴하고 우선순위에 따라 개선사업을 이어갈 방침이다.
군 관계자는 "기후변화로 극한호우가 잦아지는 만큼 취약지역을 선제적으로 살피고 대응 역량을 높이겠다"며 "군민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 진천을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com