"오늘은 내가 시장"…충주시, '1일 명예청년시장' 모집

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 11일 19~39세 청년 1일 명예청년시장을 모집했다.
- 선정 청년은 시장과 분기별 1차례 시정 현장을 체험한다.
- 청년은 정책 아이디어와 홍보 활동도 직접 제안한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
분기별 1명 선정해 시정회의·사업장 방문·홍보 콘텐츠 제작 참여
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = "하루만이라도 시장이 된다면 충주의 무엇을 바꿔보고 싶을까."
충주시가 청년들에게 실제 시장의 하루를 경험할 기회를 마련했다.
청년을 정책의 제안자로 끌어들이기 위한 '1일 명예청년시장' 프로그램이다.
충주시는 19~39세 충주시 거주 청년을 대상으로 1일 명예청년시장 참여자를 공개 모집한다고 11일 밝혔다.
선정된 청년은 분기별 한 차례 시장과 함께 움직인다.
시정 업무보고를 듣고 주요 회의와 행사에 참석하는 것은 물론 주요 사업장과 민생현장도 직접 둘러본다.
현장에서 느낀 문제점이나 개선 아이디어를 시장에게 제안할 수 있다.
단순한 '시장 체험'에 그치지 않는 점도 눈에 띈다.
참여자는 청년의 시각에서 정책 아이디어를 내고 시정 홍보 콘텐츠와 사회관계망서비스(SNS) 활동에도 참여한다.
시정이 청년에게 정책을 설명하는 방식에서 벗어나 청년이 직접 시정을 보고 의견을 내는 구조다.
충주시는 신청자의 활동 의지와 정책 제안 내용 등을 종합적으로 검토해 참여자를 선정할 예정이다.
신청은 14일부터 수시로 가능하며 충주시 홈페이지의 네이버폼(QR코드)이나 이메일을 통해 접수하면 된다.
선정된 청년에게는 위촉장을 수여하고 이후 시 주요 행사와 청년정책 행사에도 초청할 계획이다.
시 관계자는 "청년들이 시정 현장을 직접 경험하며 새로운 시각과 참신한 아이디어를 제안하길 기대한다"며 "청년의 목소리가 실제 정책과 시정 운영에 반영될 수 있도록 참여 기회를 계속 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com