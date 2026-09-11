"쉬어야 일도 잘한다"…한국관광공사, 근로자 휴가문화 확산 앞장

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 10일 시그니엘 서울서 성과공유회를 열었다.
- 근로자휴가지원사업 성과와 우수사례를 공유했다.
- 내년부터 노동자 휴가지원사업으로 바꿀 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 10일 시그니엘 서울에서 '2026 근로자휴가지원사업 성과공유회'를 개최했다.
근로자휴가지원사업은 근로자와 기업이 함께 적립한 휴가비에 정부가 추가 지원해 휴가문화 조성과 국내여행을 지원하는 사업이다. 올해 모집 규모를 14만 5천 명으로, 참여 범위도 중견기업까지 확대했으며 내년부터는 '노동자 휴가지원사업'으로 명칭을 변경할 예정이다.
이번 행사는 근로자휴가지원의 성과와 우수 사례를 공유하고, 공사와 참여기업이 휴가친화적인 기업문화 확산을 위해 함께 실천할 방향을 모색하는 자리다. 청년층 사이 워라밸(Work-Life Balance)을 중시하는 흐름이 뚜렷해지면서, 휴가친화 기업문화는 인재 확보의 중요한 경쟁력으로 떠오르고 있다. 이에 올해는 기존 시상과 사례 발표 중심에서 CEO 간담회, 공동선언, 인사이트 강연, 네트워킹 등으로 프로그램을 확대했다.
행사에는 공사 사장을 비롯해 지난해 수상 기업, 우수 참여기업, 운영위원, 사업 제휴사 등 참여기업 관계자와 협업 기관 관계자 등 200여 명이 참석했다. 오전에 열린 CEO 라운드테이블에서는 공사와 참여기업 대표들이 '근로자 휴가문화 정착을 위한 K-휴가문화 상생협력 공동선언'에 서명했다. 참석자들은 일과 휴가가 조화를 이루는 기업문화를 조성하고, K-휴가문화 확산과 국내여행 활성화를 위해 함께 노력하기로 했다. 이어진 간담회에서는 사업 참여시 애로사항과 정책 제안 등 현장의 의견을 듣고 향후 개선 방안을 논의했다.
오후에는 근로자휴가지원사업의 주요 성과와 우수 사례가 공유됐다. 또한, 우수 참여기업 13개사에는 문화체육관광부 장관상(2개사), 공사 사장상(6개사), 감사패(5개사) 등을 수여했다. 최인아책방 대표의 '시간을 선물하세요' 강연과 참여기업들의 휴가 활용 우수 사례 발표가 이어졌고, 기업복지플랫폼 '위펀' 등 협업기관 홍보·상담 부스를 통해 참여기업 간 교류의 시간도 마련됐다.
올해 7번째 근로자휴가지원사업에 참여하며 본 행사에서 문화체육관광부 장관상을 수상한 굿러너컴퍼니 이윤주 대표는 "휴가친화적인 회사라는 인식이 퍼지면서 채용과 직원 정착에도 실질적인 도움이 됐다"라며, "앞으로도 직원들이 마음 편히 쉴 수 있는 환경을 계속 만들어가겠다"라고 전했다.
공사 박성혁 사장은 "휴가는 근로자의 재충전을 넘어 기업의 조직문화와 경쟁력을 높이는 중요한 요소"라며, "특히 지역기업의 휴가 및 복지 경쟁력 강화가 우수 인재의 확보와 지역 정착으로 이어지고, 나아가 국내여행 활성화에도 기여할 수 있도록 근로자휴가지원을 더욱 내실 있게 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com