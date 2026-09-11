청주시 농수산물도매시장, 새 BI 개발…미래형 유통거점 이미지 강화

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 11일 농수산물도매시장 새 BI를 개발했다.
- 새 BI는 농산물·수산물 연결성과 신뢰성을 담았다.
- 시는 신규 도매시장에 적용해 인지도 높이겠다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 농수산물도매시장이 지역 유통의 중심이자 미래형 농수산물 유통거점의 정체성을 담은 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 개발했다.
11일 청주시에 따르면 새 BI는 원형 엠블럼을 바탕으로 농산물과 수산물, 생산과 유통, 지역과 소비자를 연결하는 도매시장의 통합성과 신뢰성을 표현했다.
상단의 태양과 새싹은 풍요로운 결실과 생명력을, 하단의 녹색·청색 곡선은 생산지에서 시장과 소비자로 이어지는 물류 흐름과 스마트 유통망을 상징한다.
녹색은 신선함과 친환경, 청색은 신뢰와 안정적인 유통체계, 주황색은 활력과 풍요를 의미한다.
청주시는 새 BI를 흥덕구 옥산면 오산리 일원으로 이전하는 신규 농수산물도매시장에 적용해 지역 농수산업의 핵심 유통거점 이미지를 구축하고 소비자 인지도를 높일 계획이다.
윤문한 도매시장관리과장은 "새 BI는 시설현대화사업을 마치고 새롭게 문을 열 도매시장의 전통과 혁신, 미래 비전을 상징한다"며 "시민과 이용객이 신뢰할 수 있는 도매시장으로 자리매김하도록 노력하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com