[UCL] '김민재 결장' 뮌헨, 올리세 멀티골 앞세워 보되/글림트에 5-0

AI 핵심 요약beta
- 뮌헨이 11일 UCL 첫 경기서 보되를 5-0 꺾었다.
- 김민재는 벤치에 앉았지만 출전하지 못했다.
- 올리세가 멀티골을 넣으며 대승을 이끌었다.
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UCL 데뷔무대 코모, 라이프치히에 4-1
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재를 벤치에 둔 바이에른 뮌헨이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 본선 첫 경기에서 대승을 거뒀다.
뮌헨은 11일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026-2027 UCL 리그 페이즈 1차전 홈경기에서 보되/글림트(노르웨이)를 5-0으로 완파했다. 뮌헨은 이번 시즌 공식전 무패 행진을 이어가며 유럽 정상 탈환을 향해 산뜻하게 출발했다.
김민재는 교체 명단에 이름을 올렸으나 출전하지 않았다. 뱅상 콩파니 감독은 중앙 수비진으로 다요 우파메카노와 요나탄 타 조합을 내세워 풀타임을 맡겼다. 김민재는 지난 6일 샬케04전에 이어 공식전 2경기 연속 결장했다.
전반전 뮌헨은 주도권을 잡고 공격을 퍼부었으나 상대 골키퍼 니키타 하이킨의 선방에 막혀 득점 없이 마쳤다. 승부는 후반전 변수와 함께 갈렸다. 전반 도중 다리 통증을 호소한 하이킨 골키퍼가 후반 시작과 함께 교체되자 뮌헨이 공세를 한층 끌어올렸다.
후반 2분 자말 무시알라가 혼전 상황에서 굴절된 공을 침착하게 차 넣어 선제 결승골을 터뜨렸다. 기세를 탄 뮌헨은 후반 16분 마이클 올리세의 정확한 프리킥을 해리 케인이 헤더로 연결해 추가 골을 뽑아냈다. 후반 32분에는 알폰소 데이비스가 강력한 왼발 슛으로 보되의 골망을 가르며 승기를 잡았다.
경기 막판에는 올리세의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 올리세는 후반 38분 환상적인 왼발 감아차기 중거리 슛으로 팀의 네 번째 골을 작렬했다. 보되는 후반 42분 수비수 오딘 비에르투프트가 퇴장당하며 추격 의지를 잃었다. 뮌헨은 후반 추가 시간 올리세가 왼발 슈팅으로 멀티 골을 완성하며 5-0 대승의 마침표를 찍었다.
3년 만에 UCL 본선에 복귀한 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)는 마테우스 쿠냐, 브루누 페르난드스, 베냐민 셰슈코, 리산드로 마르티네스의 릴레이 골을 앞세워 사바(아제르바이잔)를 4-0으로 완파했다.
세스크 파브레가스 감독이 지휘하는 코모(이탈리아)는 UCL 데뷔전에서 라이프치히(독일)를 4-1로 꺾는 이변을 연출했다. 랑스(프랑스)는 슬라비아 프라하(체코)에 3-2 승리를 거뒀고 에인트호번(네덜란드)-샤흐타르 도네츠크(우크라이나), 페네르바체(튀르키예)-AS로마(이탈리아)는 1-1로 비겼다.
psoq1337@newspim.com