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현대차證 "외국인, 美 중간선거 이후 수급 개선 기대…11월 중하순 주목"

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AI 핵심 요약

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  • 김재승 현대차증권 연구원은 27일 11월 이후 외국인 복귀 가능성을 제시했다
  • 미국 중간선거와 앤트로픽 IPO가 국내 증시 수급의 주요 변수로 꼽혔다
  • 데이터센터 규제는 전력기기에 부담이나 반도체 영향은 제한적일 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 중간선거·앤트로픽 IPO 등 11월 대형 이벤트 주목
AI 데이터센터 규제 우려에도 반도체 수요 지속 전망
태양광·ESS 투자심리 개선…대미 투자 압박은 변수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자 = 현대차증권이 미국 중간선거와 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO) 등 주요 이벤트를 거치면서 내달 중하순부터 외국인 투자자들의 국내 증시 복귀 가능성을 살펴볼 필요가 있다고 분석했다.

미국 내 AI 데이터센터 규제 강화 가능성이 거론되는 가운데 반도체 수요에 미치는 영향은 제한적이지만, 전력기기 등 일부 업종에는 단기적인 부담으로 작용할 수 있다는 전망도 내놨다.

김재승 현대차증권 연구원은 27일 한국거래소에서 열린 기자간담회에서 외국인 투자자들의 국내 증시 유입 시점에 주목할 필요가 있다며 미국 중간선거 이후의 투자전략을 제시했다.

◆ 美 중간선거·앤트로픽 IPO 이후 외국인 수급 회복 주목

김 연구원은 최근 외국인의 국내 증시 매도 배경보다 향후 순매수 전환 시점에 주목해야 한다고 강조했다. 그는 "외국인이 언제 들어올 수 있느냐를 파악하는 게 중요하다"며 미국 중간선거와 대형 인공지능(AI) 기업 상장 등 주요 이벤트가 마무리되는 오는 11월 이후 외국인 자금의 국내 증시 유입 가능성을 제시했다.

[AI 인포그래픽=설희 인턴기자]

내달 3일 미국 중간선거에서 민주당이 하원뿐 아니라 상원까지 탈환하는 '블루웨이브' 가능성도 변수로 꼽았다. 통상 중간선거 이전부터 선거 결과에 대한 예측 가능성이 높아지면서 증시가 반등하지만 이번에는 상·하원 선거 결과를 확인하기 전까지 불확실성이 이어질 수 있다는 설명이다.

현대차증권이 지난달 28일 발간한 보고서에 따르면 미국 중간선거가 실시된 해 코스피는 선거 이후 3개월간 평균 2.9%, 6개월간 평균 10.9% 상승했다. 다만 이는 과거 평균 수익률로 향후 증시 상승을 보장하는 것은 아니다.

앤트로픽의 기업공개(IPO)도 글로벌 자금 흐름을 좌우할 변수로 지목했다. 앤트로픽은 전날 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장을 위한 공개 등록신고서를 제출했으며 공모 규모와 상장 시점은 아직 확정되지 않았다.

그는 스페이스X 상장 당시 사례를 언급하며 "상장하기 전부터 많이 올랐던 종목들을 팔고 새로운 상장을 준비한다"고 설명했다. 대형 IPO를 앞두고 글로벌 기관투자자들이 기존 기술주와 반도체 보유 비중을 줄이면서 국내 증시의 외국인 수급에도 부담이 발생할 수 있다는 분석이다.

◆ 반도체 영향 제한…데이터센터 규제에 전력기기 변수

김 연구원은 미국 중간선거 결과가 인공지능(AI) 산업 전반의 투자 축소로 이어질 가능성은 낮다고 진단했다. 김 연구원은 "빅테크들이 투자를 줄일 것이라 생각하기 어렵다"며 AI 기술 개발과 데이터센터 건설 규제를 구분해 접근해야 한다고 강조했다.

미국에서는 데이터센터 건설에 따른 전기요금과 용수 사용 등 지역사회 부담이 정치적 쟁점으로 떠오르고 있다. 민주당이 의회를 장악할 경우 규제 강화로 신규 데이터센터 구축이 지연되면서 미국 시장에 대한 의존도가 높은 전력기기 업체들의 투자심리가 단기적으로 위축될 수 있다는 분석이다. 다만 장기적으로는 송배전망 등 전력 인프라 투자 수요가 확대될 가능성도 제시했다.

반면 반도체 산업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다. 미국 내 데이터센터 건설이 지연되더라도 글로벌 빅테크 기업들이 한국과 일본, 호주 등 다른 지역으로 투자를 확대할 수 있어 반도체와 반도체 소재·부품·장비 수요는 유지될 수 있다는 설명이다.

그는 친환경 업종에 대해 "트럼프 트레이드 반대가 나타날 수 있다"며 "우리가 아는 태양광이나 에너지저장장치(ESS) 관련 국내 종목들이 전반적으로 투자 심리가 좋아질 수 있다"고 언급했다. 민주당의 의회 장악으로 청정에너지 지원정책 복원 기대감이 높아질 수 있지만 실제 제도 변경까지는 입법 절차와 대통령 거부권 등의 제약이 남아 있다고 설명했다.

◆ 분점정부에도 관세·대미 투자 압박 지속 가능성

최제민 현대차증권 연구원은 민주당이 의회 상·하원을 모두 장악하더라도 트럼프 행정부의 핵심 정책이 곧바로 바뀌지는 않을 것으로 전망했다. 최 연구원은 "재정이 크게 줄어들지는 않는다"며 민주당의 의료, 복지 지출 확대 요구와 트럼프 행정부의 국방, 안보 지출 확대 방침이 협상을 통해 조정될 가능성을 제시했다.

그는 "대통령 거부권이 있기 때문에 실제로 시행하기 쉽지 않다"며 민주당이 의회를 장악하더라도 기존 정책을 전면적으로 되돌리기는 어렵다고 설명했다. 다만 예산 협상과 청문회 등 의회의 견제 기능이 강화되면서 정책 추진 과정의 불확실성은 커질 수 있다고 분석했다.

김재승 현대차증권 연구원이 27일 서울 여의도 한국거래소 마켓스퀘어에서 열린 'KRX 출입기자단-증권사 애널리스트 간담회'에서 미국 중간선거 이후 국내 증시 투자전략을 발표하고 있다. [사진=설희 인턴기자]

김 연구원 역시 트럼프 행정부가 국내 정책 추진에 제약을 받을 경우 외교·안보와 통상정책을 더욱 적극적으로 활용할 가능성이 있다고 봤다. 특히 한국 기업에 대한 대미 투자 압박이 이어지면서 원전·방산 등 미국의 주요 투자 프로젝트에 실제 참여하는 기업과 그렇지 않은 기업 사이에 투자심리 차이가 나타날 수 있다고 전망했다.

현대차증권은 중간선거 결과와 관계없이 기존 관세정책의 큰 틀이 유지될 것으로 예상했다. 아울러 오는 12월 11일 미국 임시예산 시한 만료와 내년 부채한도 협상 등이 향후 금융시장의 주요 변수로 작용할 것으로 내다봤다.

winter1004@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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