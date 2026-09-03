'3경기 연속 선발' 김민재, '원백'처럼 풀타임 철벽 수비

뮌헨, DFB 포칼 첫 경기서 오스나브뤼크에 4-1 역전승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 바이에른 뮌헨의 김민재가 '원백'에 가까운 신들린 수비를 선보이며 팀의 DFB 포칼 2라운드 진출을 견인했다.

바이에른 뮌헨은 3일(한국시간) 독일 오스나브뤼크의 브레메르 브뤼크 경기장에서 열린 2026-27 DFB 포칼 1라운드(64강) 원정 경기에서 Vfl 오스나브뤼크(2부)에 4-1 역전승을 거두었다. 뮌헨은 올 시즌 개막 후 DFL 슈퍼컵을 시작으로 분데스리가, DFB 포칼까지 공식전 3연승을 내달렸다.

김민재는 요나탄 타와 함께 중앙 수비수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 개막 후 공식전 3경기 연속 선발 출전이다. 이날 김민재는 수비 파트너 타의 불안함과 왼쪽 풀백 내서니얼 브라운의 저조한 수비 참여 속에서도 팀 수비진의 중심을 잡으며 맹활약했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재. [사진=로이터] 2026.09.03 psoq1337@newspim.com

뮌헨은 경기 시작 5분 만에 오스나브뤼크의 로빈 마이스너에게 기습적인 중거리 슈팅을 허용하며 선제 실점했다. 하지만 뮌헨은 곧바로 반격에 나섰다. 전반 18분 해리 케인이 하프 발리 슈팅으로 골망을 흔들며 승부를 원점으로 돌렸다. 케인의 시즌 1호 골. 이어 전반 24분 루이스 디아스의 슈팅이 골키퍼에 막히자 쇄도하던 톰 비쇼프가 2차 슈팅으로 역전골을 터뜨렸다.

승기를 잡은 뮌헨은 후반 28분 마이클 올리세의 추가골로 달아난 뒤, 후반 41분 케인이 페널티킥으로 멀티골을 완성하며 4-1 대승을 완성했다.

축구 통계 매체 폿몹에 따르면 김민재는 패스 성공률 98%(88/90)를 기록하며 공격 작업을 지원했다. 수비에서도 양 팀 통틀어 가장 많은 5회의 태클 성공을 거두었고, 인터셉트 7회, 볼 경합 승리 8회를 기록하며 상대의 역습을 철저히 차단했다. 풋몹은 김민재에게 평점 7.7을 부여했다.

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