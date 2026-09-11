정부, '그린경제협정' 협상 참여…저탄소철강 수출 '디딤돌'

AI 핵심 요약beta
- 정부가 11일 복수국간 그린경제협정 GEPA 협상 참여를 공식화했다.
- 저탄소철강 등 저배출 제품 수출 확대와 통상규범 선도가 기대됐다.
- 정부는 CBAM 대응력 강화와 산업계 반영에 나서기로 했다.
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"그린경제 선도적 역할 기대"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 '복수국간 그린경제협정(GEPA)' 협상 참여를 공식화했다.
저탄소철강 등 저탄소제품의 수출 확대와 함께 그린경제 분야에서 선도적인 역할이 기대된다.
산업통상부(장관 김정관)는 우리나라의 '복수국간 그린경제협정(Green Economy Partnership Agreement)' 협상에 참여한다고 11일 밝혔다.
GEPA는 그린경제 활성화를 목표로 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 싱가포르와 뉴질랜드, 칠레 3국이 추진한 협정이다.
기후변화에 대응하는 각국의 조치가 불필요한 무역장벽으로 작용하지 않도록 그린경제 분야에서 합리적인 통상규범을 도입을 논의하고 있다(그림 참고).
GEPA 참여국인 싱가포르, 뉴질랜드 및 칠레는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정의 전신인 P4(Pacific Four)의 창립국이자 디지털경제동반자협정(DEPA)을 최초 출범시키기도 했던 신통상 규범의 선도 국가들이다.
이번에 한국의 GEPA 협상 참여는 기존 참여국들과 우리나라 통상장관 간 서한 교환을 통해 의향을 공식 확인하는 형태로 이뤄졌다.
우리나라의 GEPA 협상 참여는 유럽연합(EU)의 탄소국경제도(CBAM)과 같은 무역장벽 조치에 대한 대응력을 강화할 것으로 정부는 기대하고 있다.
또한 저탄소철강 등 저배출 상품 수출시장을 선점할 수 있도록 우리 산업의 현실과 이해를 선제적으로 규범에 반영하기 위해 적극 나설 계획이다.
GEPA 참여국들은 한국의 협상 참여가 그린무역 및 투자를 본격 촉진하며 미래지향적 협정 체계를 구축해 나가는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.
박정성 산업부 통상교섭본부장은 "무역 환경의 불확실성이 고조되는 가운데 향후 GEPA와 같은 복수국 간 협정이 새로운 통상규범을 선도하는 역할을 수행하게 될 것"이라고 평가했다.
그는 이어 "기후변화 대응 및 녹색시장 확대가 우리 산업의 경쟁력과 새로운 수출 기회로 이어질 수 있도록 철저히 계획을 수립해 협상을 진행하겠다"고 밝혔다.
정부는 앞으로 관계부처 및 산업계와 긴밀히 소통하면서 그린경제 분야의 새로운 통상 규범을 선도하고, 우리 산업계의 이해와 수요가 충실히 반영될 수 있도록 GEPA 협상에 적극 참여해 나갈 계획이다.
dream@newspim.com