광주지식산업센터, 사업비 60억 확보 관건…"지방채 발행은 막아야"

AI 핵심 요약beta
- 강성찬 의원이 10일 AI지식산업센터 추진과 재원을 점검했다
- 총사업비 301억원 중 188억원 확보됐고 113억원이 더 필요하다
- 시비 미확보 시 지방채 재발행 우려를 들어 대책 마련을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 강성찬 전남광주통합특별시의원(목포2)이 광주AI융복합지구지식산업센터의 추진 상황과 재원 확보 계획을 점검했다.
10일 전남광주시의회에 따르면 강 의원은 전날 2025회계연도 전남광주경제자유구역청 소관 결산 심사를 진행했다.
AI융복합지구지식산업센터는 전남광주 북구 오룡동 일원에 총 사업비 301억원(국비 160·시비 141)을 투입해 2023년 착수해 내년 말 완공을 앞두고 있다.
현재까지 확보된 사업비는 총 188억원(국비 107·시비 81)이며, 내년 준공을 위해 총 113억원(국비 53·시비 60)의 추가 재원이 필요한 상황이다.
강 의원은 "이 사업은 부지매입비 등 시비 마련을 위해 총 36억원의 지방채를 발행한 바 있다"며 "남은 시비 약 60억 원도 제때 확보하지 못하면 준공을 앞두고 다시 지방채를 발행해야 하는 악순환이 되풀이될 수 있다"고 지적했다.
이어 "국비가 계획대로 확보되더라도 시비 매칭이 뒤따르지 못하면 공정 지연은 물론 재정 부담 확대로 이어질 수 있다"며 "지방채 의존이 반복되지 않도록 예산부서와 선제적으로 협의해 안정적인 재원 확보 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.
아울러 "지식산업센터는 지역 AI 기업들의 입주와 성장을 뒷받침할 핵심 기반시설"이라며 "공정 관리와 함께 입주기업 유치 전략, 시설 운영계획을 사전에 치밀하게 준비해 준공 즉시 지역 산업 발전과 일자리 창출로 연결될 수 있도록 총력을 기울여 달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com