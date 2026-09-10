광산뮤페, 스탠딩석 2000매 순식간에 '완판'…초흥행 조짐

AI 핵심 요약beta
- 광산뮤직온페스티벌 스탠딩석 예매가 10일 매진됐다
- 19일분 1000매는 6분 만에, 20일분은 1시간 만에 동났다
- 현장서는 매일 500매 배부하며 무료 관람도 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 제4회 광산뮤직온(ON)페스티벌의 스탠딩석 온라인 예매분이 전석 매진됐다.
10일 전남광주 광산구에 따르면 스탠딩석 무료 예매는 행사 첫날인 19일 공연분 1000매가 6분 만에, 20일 공연분 1000매가 1시간 만에 모두 매진됐다.
온라인 예매를 놓친 관람객은 현장에서 입장권을 구매할 수 있다. 행사 기간 오전 11시부터 황룡친수공원 메인무대 앞 티켓 부스에서 입장권을 매일 500매씩 선착순으로 배부한다.
입장권이 없어도 돗자리석에서는 자유롭게 공연을 관람할 수 있다. 이번 축제는 황룡친수공원에서 '연결도시 광산, 음악으로 잇다'를 주제로 열린다. 자우림, 겨서, 다이나믹 듀오, 노브레인 등 가수 공연이 예정돼 있다.
대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 축하 비행과 개막 불꽃놀이도 펼쳐진다.
축제장에서는 공연과 함께 도심공원 승마 체험, 패밀리 보드카페, 길거리 공연, 벼룩시장, 먹거리 구역 등 다양한 부대 행사가 운영된다.
박병규 광산구청장은 "시민 여러분의 뜨거운 성원으로 온라인 예매분이 조기에 모두 매진됐다"라며 "보내주신 기대에 부응하도록 안전관리와 편의시설을 꼼꼼히 점검해 누구나 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"라고 말했다.
bless4ya@newspim.com