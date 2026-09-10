부산교육청, 통합 PDF 편집 프로그램 'PenPDF' 개발·배포

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 10일 PDF 편집 프로그램 PenPDF를 배포했다.
- 외부 서비스 사용 때의 보안 노출 우려를 줄이기 위해서다.
- 압축·편집·슬라이드쇼 기능으로 업무 효율을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교직원 업무 효율성 증대 등
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 교직원 문서 업무에서 빈번하게 쓰이는 PDF를 안전하게 처리할 수 있도록 자체 개발 프로그램을 보급한다.
시교육청은 교육정책연구소 AI·데이터연구팀이 개발한 통합 PDF 편집 프로그램 'PenPDF'를 오는 15일 산하기관 및 관내 모든 학교에 배포한다고 10일 밝혔다.
시교육청은 교직원들이 그동안 외부 온라인 서비스를 활용해 PDF를 압축·편집하는 과정에서 공문서와 학생 개인정보가 외부로 노출될 위험이 상존해 왔다고 보고 내부 환경에서 이용할 수 있는 전용 프로그램을 마련했다.
'PenPDF'는 학교 현장에서 자주 제기된 PDF 처리 불편을 줄이는 데 초점을 맞춰 개발됐다.
앞서 시교육청은 지난 한 달 동안 일부 학교와 기관을 대상으로 시범 운영을 실시해 기능과 안정성을 점검했다.
프로그램에는 첨부파일 용량 제한으로 인한 불편을 줄이기 위한 PDF 압축 기능, 텍스트·도형·이미지 삽입 기능, 페이지 번호 적용 기능 등이 포함됐다.
PDF 자료를 발표 자료처럼 화면에 띄워 활용할 수 있는 슬라이드쇼 기능도 탑재했다.
시범 운영에 참여한 교직원들은 그동안 PDF 압축을 위해 외부 웹사이트를 사용하는 과정에서 보안 부담이 컸으나, 내부 시스템에서 처리가 가능해져 안심하고 사용할 수 있게 됐다고 평가했다.
평소 필요로 하던 주요 편집 기능을 별도 유료 서비스 없이 개인 PC에서 바로 이용할 수 있어 업무 효율이 높아졌다는 반응을 보였다.
김석준 교육감은 "펜통과 PenPDF 등 현장 중심의 디지털 업무 지원 프로그램을 통해 교직원의 업무 부담을 줄이고 보다 효율적인 교육행정 환경을 만들어 가겠다"며 "학교 현장의 목소리를 반영한 실용적인 에듀테크 개발과 지원을 지속하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com