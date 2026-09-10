동미전기공업, 전주에 1000억원 투자…105명 신규고용

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 10일 동미전기공업과 투자협약을 체결했다.
- 동미전기공업은 전주에 250억원을 우선 투자했다.
- 105명 고용 뒤 전주에 1000억원 투자를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
팔복동 첨단복합산업단지 1만168㎡에 투자…탄소산단 추가 분양 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 전력기기 전문기업 동미전기공업(주)이 전주에 단계적으로 약 1000억원을 투자해 신사업 확대와 지역 일자리 창출에 나선다고 10일 밝혔다.
전주시는 이날 시청 3층 회의실에서 동미전기공업(주), 전북특별자치도, 연구개발특구진흥재단과 250억원 규모의 전주 투자 및 105명 신규고용을 위한 투자협약을 체결했다.
협약에 따라 동미전기공업은 내년 6월까지 전주시 덕진구 팔복동 첨단복합산업단지 내 1만168㎡ 부지에 생산시설을 신설하고 토지 매입과 설비투자 등에 총 250억원을 우선 투자한다. 이를 통해 105명의 신규 일자리도 창출할 계획이다.
전주시와 전북도, 연구개발특구진흥재단은 관련 법령에 따라 투자보조금을 비롯한 각종 행·재정적 지원에 나설 예정이다.
동미전기공업은 이번 1단계 투자를 시작으로 전주에서 신사업을 확대한다. 현재 탄소산업단지 추가 부지에 대한 분양 계약도 추진하고 있다.
향후 신사업 투자가 계획대로 진행될 경우 이번 투자를 포함해 전주 지역에만 약 1000억원 규모의 투자가 이뤄질 것으로 예상된다. 전주시는 이에 따른 지역경제 활성화와 추가 고용 창출 효과가 클 것으로 기대하고 있다.
1972년 설립된 동미전기공업은 54년간 변압기 제조 분야의 기술력을 축적해 온 전력기기 전문기업이다.
주상·패드·전력용 변압기를 비롯해 ESS·철도·데이터센터용 변압기 등을 생산하고 있으며 매출의 약 80%를 수출하는 등 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있다.
조지훈 전주시장은 "기업의 도전이 더 큰 성장으로, 그 성장이 시민의 좋은 일자리와 새로운 기회로 이어져 지역의 산업 지도에 환한 불빛 하나를 더할 수 있도록 전주시도 기업과 함께 현장에서 적극 뛰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com