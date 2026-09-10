경남도, 추석 연휴 안전관리 대책 가동…24시간 종합상황실 운영

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 10일 추석 연휴 안전관리대책을 점검했다
- 경남도는 24일부터 27일까지 종합상황실을 운영했다
- 경남도는 2729곳 점검과 24시간 의료체계를 가동했다
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비상근무 체계 안전사고 예방
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 도민과 귀성객의 추석 연휴 안전을 위해 재난안전대책본부 중심의 종합 안전관리 대책을 가동한다.
도는 10일 재난안전대책본부 회의실에서 추석 연휴 대비 안전관리대책 점검 회의를 열고 화재, 교통, 여객선·도선, 응급의료 등 분야별 대책을 점검했다고 밝혔다. 회의는 도 안전정책과장 주재로 18개 시·군 안전 관련 부서장과 담당 팀장이 참석했다.
도는 추석 연휴 기간인 9월 24일부터 27일까지 '추석 연휴 종합상황실'을 운영한다. 행정부지사가 총괄을 맡고 종합상황반, 화재·사고대책반, 비상의료대책반, 재난안전대책반, 교통·도로상황관리반, 상수도급수대책반, 가축방역대책반 등 8개 반에 하루 20명씩 총 80명의 인력을 투입해 24시간 대응 체계를 유지한다.
종합상황실은 관내 주요 동향을 실시간으로 파악하고 민원과 인파 관리, 응급진료, 상수도와 가축방역 등 생활 밀접 분야를 연계 관리할 계획이다. 기상특보 발효 시에는 단계별 비상근무 기준에 따라 대응 단계와 근무 체계를 신속히 전환한다.
도는 추석 연휴 전 다중이용시설과 화재 취약시설을 대상으로 사전 안전점검을 실시한다. 특별 화재예방대상 시설 2729곳에 대해 점검을 진행하고 이 가운데 다중이용시설 불시단속 110곳, 전통시장 화재안전조사 79곳, 공장 화재안전 컨설팅 8곳, 주거취약시설 현장 확인 47곳을 실시한다.
대형마트, 터미널, 영화관 등 다중이용시설 20곳은 건축·소방·전기·기계·가스 분야가 참여하는 합동점검으로 관리 강도를 높인다.
교통 및 기반시설 안전대책도 병행한다. 터미널과 여객운송차량을 대상으로 특별점검을 실시하고 9개 선사 13개 항로에서 운항하는 여객선 23척과 어선·낚시어선 227척에 대해 관계기관과 합동점검에 나선다.
가스시설 1168곳과 주요 전기 시설, 상수도 정수장·가압장 등도 사전 점검을 통해 연휴 기간 공공서비스 공급 차질을 예방한다.
응급의료와 감염병 대응 체계는 상시 가동 상태를 유지한다. 도내 응급의료기관 36곳과 응급의료시설 13곳은 24시간 진료 체계를 유지하고 연휴 기간 문을 여는 병·의원 및 약국 1970곳을 지정·운영해 도 홈페이지와 응급의료포털 등을 통해 안내한다.
응급의료기관이 없는 함안·하동 등 시·군에는 응급의료시설 중 당직의료기관을 운영해 의료 공백을 보완한다. 감염병 관리는 24시간 비상방역 연락체계를 통해 이루어진다. 도는 수인성·식품매개 감염병 집단 발생 여부를 상시 모니터링하고, 이상 징후 발생 시 관련 기관과 정보를 공유해 대응할 계획이다.
민생 분야 점검도 포함됐다. 도는 추석 성수기 수산물과 농축산물의 원산지 표시 지도·단속을 통해 유통 질서를 관리하고, 홀로 거주하는 고령자에 대해서는 추석 전후 방문과 장비 모니터링을 통해 안전 확인을 강화한다.
윤환길 안전정책과장은 "연휴 기간 도와 시·군의 비상근무 체계를 철저히 가동하고 유관기관과 정보를 긴밀하게 공유해 비상 상황에 신속히 대응하겠다"며 "명절을 맞아 도민과 경남을 찾는 방문객이 불편이나 안전사고를 겪지 않도록 시·군과 함께 세밀하게 살피겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com