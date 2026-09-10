전남광주교육청, 전국 최초 지역연합학력평가 시행

AI 핵심 요약beta
- 전남광주교육청이 내년 9일 지역연합학력평가를 첫 시행한다.
- 전남 J-FINAL과 광주 최종 완성 모의평가를 통합했다.
- 전 과목 전산채점과 성적분석 리포트를 제공한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 지역 내 고3 학생들의 수능 대비 역량을 높이기 위한 전국 최초의 지역연합학력평가를 선보인다.
전남광주특별시교육청은 10일 전남의 'J-FINAL 수능 모의고사'와 광주의 '최종 완성 모의평가'를 통합한 '전남광주 지역연합학력평가'를 내년 9월 처음 시행한다고 밝혔다.
기존 모의평가는 문제지와 정답 및 해설지를 제공해 실전 감각을 높였지만 전산 채점이 없어 과목별 학업 수준을 객관적으로 파악하는 데 한계가 있었다. 사회·과학탐구 선택과목도 교사 인력풀 문제로 일부 과목이 제외됐다.
새 평가에는 전국연합학력평가 방식의 운영 체계를 적용한다. 학교별 전산 신청을 거쳐 국어·수학·영어·한국사와 사회·과학탐구 등 수능 전 과목을 평가한다. OMR 전산채점과 함께 응시자별 성적분석표와 학습 진단 리포트도 제공한다.
출제의 전문성과 평가 신뢰도를 높이기 위해 통합 출제본부를 운영하고 합숙형 출제·검토 체계를 구축한다. 문항별 반응도와 정답률을 비롯해 영역별 성취율 등 평가 통계도 학교에 제공할 예정이다.
교육청은 내년 고3을 대상으로 시작한 뒤 2028학년도에는 고1·2까지 대상을 확대한다. 2029학년도에는 전국연합학력평가 주관 교육청으로 발전시키겠다는 구상이다.
김대중 교육감은 "양질의 모의평가를 한 차례 더 경험할 수 있을 것"이라며 "대학입시와 수능에 대비하는 교육 시스템을 꼼꼼히 준비하겠다"고 말했다.
한편 올해는 기존 방식대로 광주 최종 완성 모의평가가 8월과 10월 두 차례 실시되며 전남 J-FINAL 수능 모의고사는 10월 말 각 고교에 배포된다.
ej7648@newspim.com