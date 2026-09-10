한국타이어 라우펜, 유럽 OE 확대…세아트 '레온'에 장착

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지의 글로벌 브랜드 '라우펜'이 폭스바겐그룹 산하 세아트의 준중형 모델 '레온'에 신차용 타이어(OE)를 공급하며 유럽 완성차 시장에서 공급 차종을 확대한다.
한국타이어는 세아트 레온에 라우펜의 2세대 여름용 퍼포먼스 타이어 '에스 핏2'를 공급한다고 10일 밝혔다.
공급 규격은 205/55R16과 225/40R18이다. 에스 핏2는 고함량 실리카 컴파운드와 트레드 블록 설계를 적용해 젖은 노면 제동거리를 기존 제품보다 약 16% 단축했다. 차세대 폴리머 컴파운드를 적용해 마일리지도 약 15% 높였다.
라우펜은 한국타이어가 2014년 미국 세마쇼에서 처음 공개한 글로벌 브랜드다. 올해 스코다 '뉴 옥타비아', 폭스바겐 '골프'·'폴로', 세아트 '이비자'·'아로나' 등에 신차용 타이어를 공급했다.
한국타이어는 이번 레온 공급을 계기로 글로벌 완성차 업체와의 협력을 확대하고 라우펜의 OE 시장 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
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