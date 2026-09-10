서울교통공사, 개정 인권경영 헌장 선포…인권존중 원칙 실천 다짐

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사는 10일 개정 인권경영 헌장을 선포했다
- 공사는 전날 임직원과 헌장 선포식을 열었다
- 관리자 대상 4대폭력 예방교육도 함께 실시했다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 인권존중을 조직 운영의 기본 원칙으로 정착시키기 위해 개정된 '인권경영 헌장'을 선포하고, 관리자 대상 4대폭력 예방교육을 실시했다고 10일 밝혔다. 공사는 전날 임직원이 참석한 가운데 인권경영 헌장 선포식을 개최했다.
이번 행사는 헌장 개정을 계기로 공사의 인권경영 방향을 임직원과 공유, 구성원 모두가 인권존중 원칙을 업무 현장에서 실천하기 위해 마련됐다. 개정된 인권경영 헌장에는 시민의 안전과 생명을 최고 가치로 삼는다는 내용을 담아, 공사가 지향하는 인권경영의 원칙과 임직원이 업무 과정에서 실천할 기준을 구체화했다.
선포식은 인권경영 동영상 시청을 시작으로 헌장 낭독·선포, 사장 서명과 인사말, 기념촬영 순으로 진행됐다. 김태균 사장을 비롯한 분야별 대표 11명은 헌장을 함께 낭독하며 인권존중의 가치를 업무 현장에서 실천하겠다는 뜻을 공유했다.
선포식에 이어 관리자를 대상으로 4대폭력 예방교육도 이뤄졌다. 교육에서는 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력의 개념과 주요 사례를 비롯해 조직 내 예방을 위한 관리자의 역할, 사건 발생 시 대응방법, 2차 피해 예방 등 현장에서 필요한 내용을 중심으로 다뤘다.
공사는 헌장 선포와 예방교육을 계기로 인권존중의 원칙이 일상적인 업무와 조직문화에 정착할 수 있도록 관련 제도를 지속적으로 내실화할 계획이다. 인권영향평가와 인권교육, 인권침해 구제제도를 지속적으로 개선하고 임직원을 비롯해 시민, 협력사, 자회사 등 다양한 이해관계자의 인권을 존중하는 경영을 이어간다.
김태균 공사 사장은 "인권경영은 서로의 다름을 인정하고 존중과 배려를 일상에서 실천할 때 의미가 있다"며 "모든 임직원이 서로를 존중하고 배려하는 조직문화를 만들어갈 수 있도록 인권교육과 예방활동을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com