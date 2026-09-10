서부발전, 녹색채권 500억 발행…친환경·저탄소 사업 투자

AI 핵심 요약beta
- 한국서부발전이 10일 500억원 녹색채권을 발행했다.
- 5년 만기 채권을 민평금리보다 6.8bp 낮게 조달했다.
- 친환경·저탄소 사업에 투입해 재무구조를 개선했다.
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위축된 장기물 시장 투자수요 확보…이자비용 절감
조달 자금 친환경·저탄소 전환 사업에 투입
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국서부발전이 친환경·저탄소 사업에 투자하기 위해 500억원 규모의 녹색채권을 발행했다.
서부발전은 500억원 규모의 5년 만기 녹색채권을 민간채권평가사 평균금리(민평금리)보다 6.8베이시스포인트(bp) 낮은 금리로 발행했다고 10일 밝혔다.
최근 국내 채권시장에서는 5년물에 대한 투자 수요가 줄고, 일부 공기업과 발전사의 장기물 발행이 잇따라 유찰되는 등 중장기 회사채 시장이 위축된 상황이다.
서부발전은 이러한 여건에서도 투자 수요를 확보해 민평금리보다 낮은 수준으로 발행금리를 확정했다. 발행 주관은 한양증권이 맡았다.
서부발전은 이번 녹색채권 발행을 통해 조달금리를 낮추고 장기 자금조달 여건도 개선했다고 설명했다.
회사는 이번 발행 성과가 안정적인 재무구조와 친환경·저탄소 사업 투자계획에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과로 보고 있다.
특히 민평금리보다 낮은 수준에서 발행금리를 확정하면서 향후 부담해야 할 이자비용도 줄일 수 있게 됐다.
서부발전은 이번에 확보한 자금을 녹색채권 원칙(GBP)에 부합하는 친환경·저탄소 전환 사업에 투입할 예정이다.
향후 녹색채권을 비롯한 지속가능금융 조달 수단도 다변화한다. 이를 통해 안정적인 투자재원을 마련하면서 재무구조 개선도 함께 추진할 계획이다.
서부발전 관계자는 "회사채 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 경쟁력 있는 금리로 녹색채권을 발행해 재무건전성과 환경·사회·투명(ESG) 경영에 대한 투자자의 신뢰를 확인했다"며 "확보한 자금을 사업에 적기 투입해 정부의 에너지 전환 정책을 뒷받침하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com