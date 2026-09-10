씨피시스템, 2차전지 패키징 장비에 'G-클린체인' 공급

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 10일 배터리 패키징 장비에 G-클린체인을 공급했다고 밝혔다.
- G-클린체인은 저마찰 설계로 분진과 소음을 줄여 케이블을 보호했다.
- 회사는 수요 확대에 맞춰 공급처를 넓히고 제2공장 증설도 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
제2공장 증설로 생산능력 약 3배 확대 예정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 첨단산업용 케이블체인 전문기업 씨피시스템이 10일 국내 주요 배터리 셀 제조사에 공급되는 2차전지 패키징 장비에 저분진·저소음 케이블 보호 솔루션 'G-클린체인'을 공급하고 있다고 밝혔다.
G-클린체인은 배터리 패키징 장비 내부에 적용돼 구동부의 전원과 신호 케이블을 보호하는 역할을 한다. 해당 장비는 배터리 셀 조립 이후 탭 용접과 외장재 패키징 등 후단 공정을 자동화하는 설비다.
배터리 제조장비는 생산속도와 정밀도가 높아질수록 케이블체인의 반복 구동 횟수와 이동 속도도 증가한다. 이 과정에서 발생하는 케이블 마찰과 마모, 미세 분진은 장비 가동과 유지보수에 영향을 줄 수 있다.
G-클린체인은 저마찰·고내마모 특성을 적용해 반복 구동 과정에서 발생하는 마찰과 미세 분진을 줄이고 저소음 환경을 구현하도록 설계됐다. 회사는 높은 청정도와 정밀도가 필요한 고속 자동화 설비에 적용할 수 있다고 설명했다.
씨피시스템은 에너지저장장치(ESS) 시장 확대에 따른 배터리 생산설비 투자 증가에도 대응할 계획이다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터 확대 등으로 ESS 수요가 늘면서 배터리 제조공정의 고속화·정밀화와 함께 관련 케이블 보호 솔루션 수요도 증가할 것으로 회사는 기대하고 있다.
회사는 G-클린체인을 기반으로 국내외 배터리 셀 제조사 관련 장비로 공급 범위를 확대한다는 방침이다. 생산능력 확대를 위한 제2공장 증설도 추진하고 있다. 회사에 따르면 제2공장이 완공되면 생산능력은 기존 대비 약 3배로 늘어날 예정이다. 증설에 필요한 내·외부 자금 조달도 최근 마무리했다.
회사 관계자는 "고도의 청정도와 반복구동 안정성이 요구되는 글로벌 배터리 셀 제조사향 장비에 당사 G-클린체인이 채택됐다는 점에서 의미가 크다"며 "2차전지 제조설비의 고속화와 자동화에 대응해 G-클린체인의 공급 레퍼런스를 지속 확대하고, 제2공장 증설을 기반으로 국내외 첨단산업 수요 증가에 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com