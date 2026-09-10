전근식 시멘트협회장 "탄소중립 기술, 산업간 신뢰제고로 함께 실현"

AI 핵심 요약beta
- 한국시멘트협회는 10일 통합기술 심포지엄을 개최했다.
- 전근식 회장은 탄소중립과 KS제도 개선을 강조했다.
- 전문가들은 저탄소 시멘트 확산 협력체계가 필요하다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국시멘트협회는 10일 한국자동차회관에서 시멘트, 레미콘, 건설산업 통합기술 심포지엄을 개최했다고 밝혔다.
전근식 시멘트협회 회장은 "시멘트 산업은 2050 탄소중립 이행을 목표로 공정 효율 개선을 추진중이며 정부 R&D를 통해 원·연료 대체를 뒷받침할 KS제도 개선을 본격적으로 진행하고 있다"고 설명했다.
이어 "저탄소 시멘트를 사용하기 위해서는 레미콘업계에서는 배합기술과 품질관리를, 건설업계에서는 설계기준과 시공, 발주단계에서 선택이 함께 움직여야 하므로 탄소중립 기술 개발은 물론 산업간 신뢰제고를 함께 실현해 기준 제정에 나서자"고 당부했다.
시멘트협회 김의철 상무는 "시멘트 업계에서는 온실가스 감축을 위한 혼합재 확대 및 클링커 저감 기술이 이미 실증단계에 도달했는데도 KS 및 표준 시방서 등 제도적 여건이 조성되지 않아 탄소중립이 지연되고 있다"고 지적했다.
결국 소재-배합-시공을 연계한 성능 데이터의 축적과 공개에 적극 동참함으로서 저탄소 기술이 현장에서 채택될 수 있는 근거를 함께 마련하자는 것이다.
김상철 한서대 교수는 저탄소 확산을 위한 상설협의체 구성 및 기술지원 확산 방안을 시급히 모색해야 한다고 제안했으며 건설산업 전반을 아우르는 협력 네트워크 구축 등이 반드시 필요하다고 지적했다.
이한승 교수(한양대학교 ERICA 건축학부)는 "온실가스 배출이 아니라 온실가스를 포집해 고부가가치 첨단 재료를 생산하는 시멘트산업의 신성장 동력 창출이 필요하다"면서 "압축강도가 기존 시멘트와 동등한 시멘트와 특수 혼화제 적용으로 압축강도를 확보한 저탄소 CO2 레미콘 개발이 중요하다"고 강조했다.
tack@newspim.com