산업부, 충청권 392조 투자 인허가 속도전…처리기간 '대폭 단축'

AI 핵심 요약beta
- 산업부가 10일 충청권 첨단산업 TF 3차 회의를 열었다
- 392조원 투자 이행 위해 인허가 속도 높이기로 했다
- 회의 뒤 삼성전기 세종사업장 찾아 애로를 들을 예정이다
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충남·충북·세종 충청권 지자체 인허가 현황 점검
기업 투자별 추진기한·기간 단축 전략 집중 논의
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부가 392조원 규모의 충청권 첨단전략산업 투자를 차질 없이 추진하기 위해 인허가 처리 속도를 높인다.
산업부는 충북·충남·세종·아산·당진·청주 등 충청권 광역·기초 지방정부와 '충청권 첨단산업 대도약 태스크포스(충전대 TF)' 제3차 회의를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 3차 회의는 392조원 규모의 충청권 첨단전략산업 투자가 차질 없이 이행되도록 인허가 진행상황과 향후 계획을 점검하기 위해 마련됐다.
회의에서는 먼저 인허가별 추진기한과 기간 단축 전략, 중앙정부 지원 요청사항 등을 논의할 예정이다. 지방정부별 우수사례를 공유해 충청권 전체로 확산하고, 중앙정부와 지방정부 간 협력체계도 강화한다는 계획이다.
산업부는 앞선 1차 TF에서 충청권 투자기업과 관계부처별 협의를 통해 기업의 투자계획과 지원 요청사항을 공유했다. 2차 TF에서는 관계부처와 기업 건의사항별 해소 방안을 놓고 실무협의를 진행했다.
산업부는 TF 회의 직후 세종 명학산업단지에 위치한 삼성전기 세종사업장을 방문할 예정이다. 삼성전기는 현재 세종사업장에서 8조원 규모의 투자를 준비하고 있다.
산업부는 현장에서 충청권 메가프로젝트 투자 이행에 대한 감사의 뜻을 전하고, 추가적인 애로사항과 건의사항을 청취할 계획이다.
김규성 산업부 지역경제정책국장은 "충청권에 이뤄지는 392조원의 투자가 성과로 이어지기 위해서는 기업이 체감할 수 있는 신속한 인허가 지원이 핵심"이라며 "앞으로 신속한 충청권 기업 투자를 위해 애로사항을 해결해 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com