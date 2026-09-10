"서남권 의료 환경 책임질 것"…안도걸 위원장, 남악 농성장 방문

AI 핵심 요약beta
- 안도걸 위원장이 10일 무안청사 농성장을 찾았다.
- 국립의대 재심사 촉구 주민 여론을 듣고 사과했다.
- 서남권 의료대책에 예산 지원을 약속했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 안도걸 더불어민주당 전남광주통합특별시당 위원장이 서남권 지역을 찾아 의료 인프라 확충을 약속했다.
10일 민주당에 따르면 안 위원장은 전날 오후 전남광주시 무안청사 앞에서 국립의대 재심사를 촉구하는 농성장을 방문했다. 이 자리에서 최선국·박문옥·최정훈 전남광주시의원을 만나 지역 여론을 청취했다.
안 위원장은 "36년이란 긴 시간 동안 생명권과 직결된 열악한 의료 환경 속에서도 국립의대 유치라는 희망 하나로 버텨온 주민의 간절한 염원이 꺾인 것에 뼈저린 책임을 느낀다"며 "쏟아내신 울분은 생존이 걸린 절박한 문제이기에 정치인의 한 사람으로서 한없이 송구하다"고 말했다.
이어 "지금 서남권 주민에게 필요한 것은 말뿐인 위로가 아니라 깊은 상실감을 보듬고 무너진 기대감을 되살릴 수 있는 확실한 대안"이라며 당 차원의 전폭적인 지원 의지를 내비쳤다.
안 위원장은 "특별시에서 준비 중인 의료 대도약 종합대책에 서남권 시민들이 체감할 수 있는 과감한 예산 지원이 담기도록 당력을 총동원하겠다"고 약속했다.
이어 "주민이 흘린 눈물과 상실감이 결코 헛되지 않도록 서남권의 의료 환경을 근본적으로 바꿔낼 확실한 결과물로 반드시 증명해 내겠다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com