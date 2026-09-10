전도연·박해수 '집값 사수' 위해 뭉쳤다…'위대한 방옥숙' 2027년 상반기 출격

AI 핵심 요약beta
- 전도연·박해수, 2027년 상반기 tvN 방영작 위대한 방옥숙에 출연한다.
- 집값 지키는 부녀회와 재개발 조합장의 생존 대결을 그렸다.
- 김선영·김금순 등 합류해 아파트 집값 전쟁을 펼친다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 전도연, 박해수, 김선영, 김금순, 김국희, 우정원, 공성하, 백현진이 목숨과도 같은 집값을 지키기 위한 생존 전쟁에 뛰어든다.
오는 2027년 상반기 첫 방송될 tvN 새 드라마 '위대한 방옥숙'은 집값에 진심인 '깡패 같은' 부녀회와 재개발에 진심인 '진짜 깡패' 조합장의 생존 대결을 그린 브레이크 없는 아줌마 느와르 드라마다.
전도연은 노블골드캐슬 부녀회를 주름잡는 실세이자 재개발 무산 작전의 총대 방옥숙 역을 맡는다. 방옥숙은 고생 끝에 겨우 산 한강 뷰 아파트 집값을 위해서라면 못 할 게 없는 인물. 옆 동네 재개발 이슈로 집값이 요동치자 이를 사수하러 나선다. 내 집과 내 가족을 위해 물불 가리지 않고 달려드는 방옥숙 캐릭터로 사투를 펼칠 배우 전도연의 파격 변신에 이목이 쏠리고 있다.
방옥숙(전도연)과 전면전을 펼칠 재개발 조합장 윤태웅 역은 박해수가 분한다. 각종 소문을 몰고 다니는 '젠틀한 깡패' 윤태웅은 10년 동안 지지부진하던 재개발 사업을 단숨에 가시화시키며 노블골드캐슬 부녀회를 위기와 긴장감에 몰아넣는 인물. 성공률 100% 재개발 전문가 윤태웅 역의 차가운 카리스마를 발산할 박해수와의 만남이 기다려진다.
그런가 하면 전도연과 함께 노블골드캐슬 부녀회 어벤져스로 환상의 억척 호흡을 발휘할 배우 김선영, 김금순, 김국희, 우정원, 공성하의 활약도 기대되고 있다. 김선영은 전교 1등 딸과 사회부 기자 남편을 둔 허세낭낭한 캐릭터 이호영 역을 연기하며 방옥숙과는 은근한 라이벌 구도를 형성한다.
김금순은 노블골드캐슬 집값 상승을 이끈 부녀회장 윤지애 역으로 부녀회원들 사이 중심을 단단히 잡는다. 김국희가 연기할 오지희 캐릭터는 남편도, 친구들도 믿지 못할 자신만의 촉을 가진 자칭 재테크 고수(?)이자 '마이너스의 손'으로 부녀회의 앞날에 변수를 가져온다.
또한 우정원은 무관심한 듯 보이면서도 부녀회에 대한 애정이 남다른 도도희 캐릭터로 반전 매력을 뽐낸다. SNS 인플루언서 김예리 역의 공성하도 부녀회 멤버들 사이에 통통 튀는 활력을 불어넣는다. 마지막으로 백현진은 이호영의 남편 구명환 역으로 김선영(이호영 역)과 환장의 부부 호흡을 맞추며 노블골드캐슬 부녀회의 재개발 무산 작전에 힘을 보탠다.
이처럼 이름만 들어도 신뢰감이 급상승하는 배우 라인업을 구축한 '위대한 방옥숙'은 아파트 집값이 품격이 된 시대의 현실, 그리고 자신의 생활 터전을 지키려는 이들과 이익을 창출하려는 자의 광기 어린 싸움을 그리며 주거 공간 이외에도 '집'이 가진 다양한 의미를 일깨울 예정이다. 과연 방옥숙을 중심으로 한 노블골드캐슬 부녀회는 재개발을 위해서라면 탈법, 불법도 서슴지 않는 윤태웅을 상대로 목숨 같은 집값을 사수할 수 있을지 투쟁의 결과가 궁금해진다.
전도연, 박해수, 김선영, 김금순, 김국희, 우정원, 공성하, 백현진이 그려낼 치열한 집값 전쟁의 한복판은 오는 2027년 상반기에 첫 방송될 tvN 새 드라마 '위대한 방옥숙'에서 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com