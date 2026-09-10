현대모비스, 차세대 신기술 60종 공개…로보틱스로 사업 확장

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 10일 용인서 R&D 테크데이를 열고 차세대 기술 60여종을 공개했다.
- 로봇용 액추에이터 2종과 히어로 제품 10개를 앞세워 수주 확대에 나섰다.
- 차세대 배터리·통합제어기·보호용 에어백 등도 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 전동화와 소프트웨어중심차(SDV), 로보틱스를 아우르는 차세대 기술 60여종을 공개하고 글로벌 수주 확대에 나선다.
현대모비스는 오는 18일까지 경기 용인 기술연구소에서 '2026 R&D 테크데이'를 개최한다고 10일 밝혔다. 올해 주제는 '모빌리티 부품에서 미래 로보틱스로의 확장'으로, 현재 개발 중인 로봇용 액추에이터 2종도 처음 공개한다.
현대모비스는 이 가운데 기술 경쟁력을 갖춘 10개 제품을 '히어로(Hero)' 제품으로 선정해 주요 글로벌 수주 품목으로 육성한다.
대표 제품인 차세대 하이브리드 배터리시스템은 파우치·각형·원통형 셀을 모두 적용할 수 있고 수냉식과 공냉식 냉각 방식에도 대응한다.
자율주행과 주차 기능을 하나로 합친 통합제어기와 PBV 등에서 1·2열 승객이 마주 보는 상황을 고려한 역방향 탑승객 보호용 에어백도 선보인다.
이 밖에 네바퀴 독립 조향시스템과 내화 소재, 전기차 모터 신공법 등을 전시한다. 북미와 아시아 고객사들도 행사장을 방문해 수주 및 기술 협력을 논의할 예정이다.
chanw@newspim.com