김정은 "앞길에 승리와 영광"...어제 정권수립 78주 행사

AI 핵심 요약beta
- 김정은이 9일 정권수립 78주년 행사를 주관했다
- 연설서 해외 파견 북한군에 특별한 감사를 전했다
- 당·정·군 간부가 선서로 체제 충성을 다짐했다
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"보폭 크게 힘있는 전진할 것"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 =북한 국무위원장 김정은이 9일 정권 수립 78주년을 맞아 '국기게양식 및 중앙선서모임'을 주관한 것으로 관영 조선중앙통신이 10일 전했다.
김정은은 연설에서 근로자와 군 장병, 해외동포조직 등에 축하와 감사를 보낸 뒤 "해외 군사작전에 참전하고 있는 우리 군대 지휘관, 병사들에게도 특별한 감사와 숭고한 경의를 표한다"며 우크라이나전에 파견된 북한군에게 인사를 전했다.
그는 "당과 정부가 모든 노력을 다하여 보다 무거운 책임을 걸머지고 보폭을 크게 하며 힘있는 전진을 이룩해나갈 것"이라며 "위대한 인민, 슬기로운 인민, 용감한 인민이 가는 앞길에는 반드시 승리와 영광만이 있을 것"이라고 주장했다.
또 "나라의 번영을 기원한 모든 공민들의 애국심과 자각적 노력, 헌신적 기여에 의해 우리의 이상실현은 계속 빠르게 다가오고 있으며 그를 향해 전진하는 우리의 투쟁력 또한 격증되고 있다"고 강조했다.
김정은은 체제 결속과 자신에 대한 절대 충성을 촉구하기 위해 주요 행사 때 국가게양 및 선서모임을 벌이고 있다.
이번 행사에는 노동당 중앙위원회 정치국 상무위원들을 비롯한 당·정·군 간부가 참석했다.
이들은 붉은색 머플러를 손에 쥐고 사회주의 체제와 북한 김정은 정권에 대한 충성을 다짐하는 선서를 했다.
yjlee@newspim.com