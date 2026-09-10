보로노이, CMO에 '기업가치 30조·경영권 변동' 연계 스톡옵션 부여

AI 핵심 요약beta
- 보로노이가 10일 장 인 CMO에게 스톡옵션을 부여했다
- 행사가격은 주당 20만원, 보통주 12만9100주다
- 기업가치 30조원·경영권 변동 시 행사 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
VRN10·VRN11 글로벌 임상개발 성과와 연계
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 표적치료제 개발기업 보로노이가 최고의학책임자(CMO) 장 인(Yin Zhang) 박사에게 기업가치와 경영권 변동 조건을 연계한 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여했다.
10일 보로노이에 따르면 회사는 장 인 박사에게 보통주 12만9100주에 대한 스톡옵션을 주당 20만원의 행사가격으로 부여했다고 전날 공시했다.
이번 스톡옵션은 보로노이의 기업가치가 30조원 이상인 상태에서 '경영권 변동(Change of Control)'이 발생하는 경우 행사할 수 있도록 조건이 설정됐다.
회사가 제시한 경영권 변동은 김현태 대표이사가 보유한 경영권이 제3자에게 이전되는 거래를 의미한다. 이에 따라 기업가치와 경영권 변동 조건을 모두 충족해야 옵션 행사가 가능하다.
장 인 박사는 보로노이 합류 전 일라이 릴리(Eli Lilly & Co)에서 글로벌 임상개발 부사장으로 근무했다. 현재 보로노이에서 글로벌 임상개발 전략을 총괄하며 주요 임상 프로그램과 환자 안전 관련 업무를 맡고 있다.
보로노이는 이번 스톡옵션 부여가 핵심 파이프라인 'VRN10'과 'VRN11'의 개발 성과와 기업가치 상승을 연계한 보상 구조라고 설명했다.
회사는 그동안 VRN10과 VRN11의 글로벌 공동개발을 주요 전략으로 제시해 왔다. 이번 스톡옵션에 경영권 변동 조건을 포함하면서 향후 기업가치를 적정하게 인정받을 경우 인수합병(M&A)을 포함한 전략적 선택 가능성도 열어뒀다는 설명이다.
winter1004@newspim.com