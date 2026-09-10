하나금융그룹, 발달장애인 작가와 초등학교 통학로 벽화 조성

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 10일 발달장애인 작가와 벽화 봉사를 했다.
- 지난 9일 인천 봉수초 통학로 벽면을 새 벽화로 단장했다.
- 수상작을 활용해 노후 벽면을 밝은 공간으로 바꿨다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 발달장애인 미술 공모전 수상 작가와 함께 인천 초등학교 통학로 벽화 조성 봉사활동을 펼쳤다고 10일 밝혔다.
그룹은 지난 9일 인천 서구 봉수초등학교에서 미술 공모전 '하나 아트버스' 수상 작가 이도원과 임직원 30여 명이 참여해 노후화된 통학로 벽면을 새로운 벽화로 단장했다.
벽화에는 이 작가의 수상작 '연못마을 개구리와 친구들'을 활용했다. 개구리와 꽃, 곤충 등 다양한 생명체 이미지를 통학로 벽면에 맞게 재구성했다.
참여자들은 사전 교육을 거친 후 약 3시간에 걸쳐 작업을 진행했다. 기존의 노후화된 콘크리트 벽면은 밝고 활기찬 공간으로 변화했다.
하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "임직원의 참여와 발달장애인 예술가의 작품이 함께 지역사회의 일상 공간에 새로운 가치를 더할 수 있었다"고 말했다.
하나금융그룹은 올해 청라로 헤드쿼터를 이전하면서 인천 지역사회와의 접점 확대를 위해 취약계층 행복상자 전달, 어르신 보양식 나눔, 전통시장 소상공인 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 진행 중이다.
romeok@newspim.com