뉴트리 닥터언, 비타민·미네랄 21종 담은 종합비타민 출시

AI 핵심 요약beta
- 뉴트리가 10일 닥터언 장용성 종합비타민을 출시했다.
- 비타민 13종과 미네랄 8종을 하루 한 정에 담았다.
- 장용성 코팅과 PTP 포장으로 섭취 편의성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건강기능식품 전문기업 뉴트리의 토탈 헬스케어 브랜드 '닥터언(Dr.UN)'은 비타민 13종과 미네랄 8종을 하루 한 정에 담은 신제품 '닥터언 장용성 종합비타민'을 출시했다.
10일 뉴트리에 따르면 신제품에는 비타민 A·C·D·E·K와 B군 등 비타민 13종, 철·아연·구리·셀레늄·요오드·망간·몰리브덴·크롬 등 미네랄 8종이 들어갔다. 총 21종 영양소를 각각 1일 영양성분기준치의 100%에 맞춰 배합했다.
원료에는 글로벌 비타민 전문기업 DSM사의 비타민 원료를 사용했다. 회사 측은 해당 원료가 DSM사의 품질 기준을 통과한 제품이라고 설명했다.
정제에는 위에서 녹지 않고 장까지 도달하도록 설계된 장용성 코팅을 적용했다. 뉴트리는 이를 통해 공복 섭취가 가능하고 비타민 특유의 향도 줄였다고 설명했다.
정제 크기는 600mg, 길이 15mm이며 하루 1회 한 정을 섭취하는 방식이다. 제품은 공기와 습기로부터 내용물을 보호할 수 있도록 PTP 개별 포장을 적용했다.
뉴트리 닥터언 브랜드 담당자는 "매일 꾸준히 섭취하는 종합비타민으로 영양소의 균형과 원료의 품질, 섭취 편의성을 함께 고려했다"며 "하루 한 정으로 21종 영양소를 섭취할 수 있고 장용성 코팅을 적용해 공복 섭취나 비타민 특유의 향에 부담을 느꼈던 소비자도 고려했다"고 말했다.
닥터언은 Unique(특별한), Understanding(이해하는), Uncomplicated(간단한)의 앞글자 'UN'을 담은 뉴트리의 헬스케어 브랜드다.
닥터언 장용성 종합비타민은 현재 뉴트리몰과 네이버 등 주요 온라인 채널에서 판매되고 있다. 향후 창고형 약국과 마트 등 오프라인 채널로 판매처를 확대할 예정이다.
dconnect@newspim.com