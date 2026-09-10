하림 맥시칸, '저당 소스' 4종 출시…저당 라인업 확대

AI 핵심 요약beta
- 하림 맥시칸이 10일 저당 소스 4종을 출시했다
- 설탕 대신 대체감미료를 써 당류를 낮췄다
- 원재료 비중을 높여 치킨·샐러드에 활용 가능했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 종합식품기업 하림의 치킨 전문 간편식 브랜드 맥시칸이 당 부담은 낮추고 원재료 본연의 맛을 살린 '저당 소스' 4종을 출시하며 저당 라인업 확대에 나선다고 10일 밝혔다.
이번 신제품은 설탕 대신 알룰로스와 에리스리톨 등 대체감미료를 사용해 100g당 당류를 2.4~3.4g 수준으로 낮추고, 토마토 페이스트와 국내산 마늘, 양파, 청양고추 등 원재료 함량을 높여 자연스러운 단맛과 풍미를 살렸다.
신제품은 '양념치킨소스', '바베큐소스', '치폴레소스', '청양마요 소스' 4종으로 구성됐다. '양념치킨소스'는 고춧가루 기반 특제 양념장에 토마토 페이스트, 다진 국내산 마늘, 계피를 더해 깔끔하면서도 깊이 있는 맛을 구현했다. '바베큐소스'는 토마토 감칠맛에 스모크 향을 더하고 국내산 마늘·양파를 다져 넣어 식감과 허브향을 살렸다. '치폴레소스'는 할라피뇨와 마요네즈를 배합해 매콤함과 고소함을 동시에 살렸으며 국내산 마늘과 양파를 13% 이상 함유했다. '청양마요소스'는 마요네즈에 청양고추 매운맛을 더하고 국내산 양파를 12% 이상 넣었다.
4종 모두 맥시칸 냉동치킨은 물론 육류, 샌드위치, 샐러드 등 다양한 메뉴에 곁들여 활용할 수 있다.
하림 맥시칸 관계자는 "이번 신제품은 단순히 당 함량만 낮추는데 그치지 않고, 소스의 완성도를 결정하는 원재료의 특징을 살려 기획한 제품"이라며 "앞으로도 맛과 건강을 함께 고려하는 소비자들의 니즈를 반영해 다양한 저당 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.
fineview@newspim.com