[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 10일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 9일 청년의정 현판식과 대정부질문에 나섰다
- 국회는 9일 국방·성평등가족위 전체회의와 본회의를 열었다
- 여야는 9일 최고위·정책회의와 기자회견을 잇따라 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 청년의정 현판식 / 국회 소통관 332-1호
14:00 대정부질문(외교·통일·안보) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
11:00 성평등가족위원회 전체회의 / 본관 550호
14:00 본회의-대정부질문(외교·통일·안보) / 본회의장
◆의원실 세미나
07:30 박민규 의원실 등, 국내 모험자본은 왜 인내하지 못하는가? / 의원회관 제5간담회의실
07:30 이헌승 의원실 등, 글로벌 전략 요충지 아프리카와 한-앙골라 관계: 국회 아프리카포럼 제105차 정기세미나 / 의원회관 제8간담회의실
09:50 민병덕 의원실 등, 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책토론회 3차 / 의원회관 제3세미나실
10:00 이광희 의원실 등, 지방소멸 위기 극복을 위한 지원 방안 마련 국회 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 채현일 의원실 등, 「정부조직법」개정안에 따른 법무조직 개편방향 국회토론회 / 의원회관 제1세미나실
10:00 고동진 의원실 등, 국산 NPU 수출 확대 및 판로 다변화를 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 서왕진 의원실 등, 기후 재정 평가 방법과 2027 기후예산의 현주소 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 박수영 의원실 등, 미래저당기금 162조 정권쌈짓돈 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 이인선 의원실 등, 생성 AI 시대 시민의 정신건강과 AI 리터러시 정책 과제 / 의원회관 제2소회의실
10:00 이용우 의원실 등, 예술인 산재보험과 공연예술인 안전 법제도 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 서영석 의원실, 초고령사회 통합돌봄, 방문치과진료 지역모델을 말하다 / 의원회관 제4간담회의실
11:00 조승래 의원실 등, 조소앙선생기념관 10주년 서거 68주기 추모제 / 조소앙기념관
13:00 김대식 의원실, SFS 2026 스마트 미래사회 컨퍼런스 / 국회도서관 대강당
13:20 김형동 의원실 등, 안동의 고려문화 재조명과 미래전략 / 의원회관 제1소회의실
14:00 한준호 의원실, 골든타임: 한류의 물적 기반 사수를 위한 정책 패러다임 전환 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 박해철 의원실 등, 공무직 임금실태와 동일가치노동 동일임금 실현을 위한 공무직위원회의 역할 / 한국노총 대회의실
14:00 황정아 의원실 등, 국가과학기술 임무수행을 위한 출연연의 차세대 모델 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 송옥주 의원실 등, 대한민국식품제조 CEO미래포럼 / 의원회관 대회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 디지털자산 금융 혁신 사례와 대응전략 / 포스트타워 3층 대회의실
14:00 박정현 의원실 등, 배출권거래제 제4차 계획기간의 과제와 K-MSR 운영 방향 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 한창민 의원실 등, 보호자 미동반 이주·난민아동 구금대안 마련을 위한 국회토론회 / 의원회관 제1세미나실
14:00 김위상 의원실 등, 서남권 반도체 클러스터, 전력은 어떻게 공급할 것인가?: 제12차 전기본의 과제 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 손솔 의원실 등, 성소수자를 삭제한 혐오·차별 표현 대응 가이드북 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 임미애 의원실 등, 청년, 부동산, 자본시장의 정책대전환을 제안한다 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 손솔 의원실 등, 혐오표현 판단기준에 관한 3차 토론회: 혐오표현 판단기준과 입법 과제 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 오준호 기본소득당 대표, [환경기초시설 노동자 보호 정책요구 기자회견]
09:20 천하람 의원, [정치 현안 기자회견]
09:40 장경태 의원, [현안 기자회견]
10:20 조정훈 의원, [난임치료 지원 횟수 제한 폐지 촉구 기자회견]
10:40 손솔 의원, [성소수자 자살예방대책 관련 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [현대차 불법파견 구사대폭력 특별근로감독 발표 촉구 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [의료법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
11:40 김용민 의원, [공소청 직제 개편 관련 당원 단체 기자회견]
13:00 강선영 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 노서영 기본소득당 대변인, [기본소득당 현안 기자회견]
14:20 김소희 의원, [용혜인 성평등가족부 장관 후보자 관련 기자회견]
14:40 김영배 의원, [아동친화도시 입법 관련 기자회견]
15:00 성일종 의원, [정치 현안 기자회견]
15:20 김준혁 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:30 한국노동조합총연맹 예방 / 한국노총 6층 회의실
11:00 환경미화원 작업환경·안전 점검 현장 방문 / 서울 종로구 창신동 적환장
14:00 대정부질문 / 국회 본회의장
*한병도 원내대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 대정부질문
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
14:00 대정부질문(외교·통일·안보) / 국회 본회의장
*장동혁 당대표
13:00 SFS 2026 스마트 미래사회 컨퍼런스 / 국회도서관 대강당
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:25 MBC 뉴스투데이 출연
09:30 최고위원회 / 본관 224호
매불쇼 출연(시간 협의 중)
*김준형 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
09:20 강신철 국방부 장관 후보자 인사청문 관련 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
10:00 국방위원회 전체회의 / 국회 본관 419호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
chogiza@newspim.com