서울시 '제로서울기업실천단' 2기 출범..."기후위기 대응 강화"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 9일 제로서울기업실천단 2기 출범식을 열었다.
- 17개 기업이 참여해 병뚜껑 수거 등 공동사업을 추진했다.
- 서울시는 성과를 수치로 관리하며 민관협력을 강화한다.
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과대포장 억제 등 기업 특성 반영한 기후행동 프로젝트
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 '제로서울기업실천단' 2기 출범을 맞아 '출범식 및 기후·에너지 커넥트 포럼'을 개최했다고 10일 밝혔다.
포럼은 지난 9일 서울시청에서 진행됐다. 17개 기업이 참여해 참여증서를 전달받았다. 소형 플라스틱 수거 퍼포먼스를 통해 공동사업의 취지와 기후위기 대응 실천 의지를 다졌다.
제로서울기업실천단은 기업과 함께 기후위기에 대응하기 위해 2022년 출범한 민관협력 네트워크다. 1기에서는 기업들이 '줍깅 릴레이' 등 친환경 활동을 벌이고 기후위기 대응 포럼을 통해 정책을 제안하는 등 협력 기반을 마련했다.
2기에서는 기존 네트워크 중심의 활동에서 한발 더 나아가 공동사업과 기업별 프로젝트 등 실행 중심으로 활동을 확대한다. 운영에는 사단법인 함께하는사랑밭이 협력한다.
공동사업으로 기업들이 소형 플라스틱인 병뚜껑을 수거해 업사이클링 제품으로 재탄생시키는 자원순환 사업을 추진한다. 기업별로는 업종과 여건에 따라 다회용기 사용, 친환경 포장, 폐의약품 수거, 에너지 효율 개선, 폐기물 배출 실태 조사·개선 등의 프로젝트를 진행한다.
서울시는 참여 기업을 대상으로 전문가 컨설팅과 이행 성과 홍보 등을 지원한다. 기업들의 환경 실천 성과를 데이터에 기반해 측정·관리하는 체계도 마련한다. 활동 결과를 구체적인 지표와 수치로 관리할 계획이다.
출범식에 앞서 열린 '기후·에너지 커넥트 포럼'에서는 기업과 시민의 탄소중립 실천과 민관협력 등을 주제로 전문가와 참여 기업이 의견을 공유했다.
조영준 대한상공회의소 지속가능경영원장의 기조강연을 시작으로 SK증권, 건국대 환경동아리 CES, 한국사회가치평가, 현대백화점 등이 기업의 기후위기 대응 사례와 실천단 운영·성과관리 방향 등을 소개했다.
윤재삼 서울시 기후환경본부장은 "기후위기 대응에 행정과 기업이 각자의 역량과 경험을 연결할 때 더 큰 변화와 성과를 만들어낼 수 있다"며 "서울시와 기업이 긴밀히 협력해 실효성 있는 해법을 발굴하고 지속가능한 서울을 함께 만들어가기를 기대한다"고 말했다.
blue99@newspim.com