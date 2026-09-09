[2026 AG] 日기록적 폭우로 AG 선수단 대피…대중교통 중단에도 "대회에는 이상無"

AI 핵심 요약beta
- 일본 나고야에 9일 기록적 폭우가 쏟아졌다.
- 시간당 최고 104mm 비로 도로와 지하철역이 침수됐다.
- 나고야시는 대회 운영에 문제없다며 예정대로 진행을 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 개막을 앞둔 일본 나고야에 기록적인 폭우가 쏟아졌다.
NHK, 교토통신을 포함한 일본 언론은 9일 "지난 8일 나고야 일대에 시간당 최고 104mm 집중호우가 내려 도로와 지하철역이 침수되고 대중교통 운행이 중단됐다"고 밝혔다.
이번 폭우로 나고야 시내에서 약 3500명의 주민이 대피소로 몸을 피했다. 이 중 항구 인근에 마련된 컨테이너 임시 숙소에도 비가 들이치면서 해당 숙소에 머물던 선수, 관계자를 포함한 400명이 고지대로 대피해 약 2시간 만에 복귀했다.
대중교통 같은 도시 기능이 마비됐는데도 불구하고 나고야시 측은 대회 운영에 문제가 없다는 입장을 밝혔다. 이번 대회는 별도의 선수촌 없이 유람선, 호텔, 임시 목조 컨테이너를 숙소로 활용한다.
히로사와 이치로 나고야 시장은 "일부 건물에서 빗물이 새는 등 제한적인 피해는 있었으나 선수단은 무사하며 경기장 시설도 심각한 타격을 입지 않았다. 현재 상황으로 볼 때 예정대로 대회를 치르는 데 아무런 지장이 없을 것"이라고 말했다.
하지만 대회 사전경기가 시작되는 10일에도 일본 기상청이 아이치현 일대에 산발적인 비를 예보한 상황이다.
한편 이번 대회는 오는 19일 공식 개막해 아시아 45개국에서 1만 1000명 이상의 선수가 참가한다.
willowdy@newspim.com