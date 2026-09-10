이번 주말 강동구 천호공원서 가을축제…가족 단위 즐길 거리 가득

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 12~13일 천호공원 가을축제를 연다
- 공연·영화·체험을 무료로 즐길 수 있다
- 가을밤 영화제와 아리수 무료 제공도 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 이번 주말 다채로운 문화공연·체험을 즐길 수 있는 '2026 천호공원 가을축제'를 연다고 10일 밝혔다. 행사는 12~13일 오후 2시부터 6시까지 강동구 천호동에 위치한 천호공원에서 진행된다.
천호공원 가을축제는 공연과 영화관람, 모든 체험 프로그램이 별도의 참가비 없이 누구나 현장에서 무료로 참여할 수 있다. 바닥분수와 물놀이 체험존도 준비돼 있어 어린이들이 즐기기 좋다.
12일에는 청소년 힙합 댄스, 클래식기타 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐진다. 강동구 주민노래자랑이 열리며 소유미, 정민찬의 트로트 공연도 만나볼 수 있다. 팝콘과 솜사탕 등 먹거리를 즐길 수 있으며 화분에 꽃 식재하기, 가족사진 키링 만들기, 페이스페인팅 등 다양한 체험 프로그램도 진행된다.
또 토요일 오후 7시 30분부터 가을밤 영화제가 열린다. 온 가족이 함께 보기 좋은 '왕과 사는 남자'가 상영된다.
13일에는 재즈공연을 비롯해 마술, 가수 치즈와 스윗소로우의 무대 등 다채로운 문화공연이 펼쳐진다. 가을 리스 만들기, 소원나무, 스티커 타투 등 체험도 운영된다. '아리수 와우카'를 통해 아리수와 커피, 제로 아이스티, 건강차 등을 무료로 제공한다. 이용객은 개인 텀블러를 지참하면 음료를 받을 수 있다.
행사 관련 자세한 내용은 서울의 공원 누리집과 인스타그램에서 확인할 수 있으며, 기타 문의 사항은 동부공원여가센터 공원여가과로 연락하면 된다.
박철수 동부공원여가센터소장은 "가을바람과 함께 천호공원을 찾은 시민들이 음악과 공연, 다양한 체험을 즐기며 일상 속에서 잠시 쉬어갈 수 있는 시간이 되길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com