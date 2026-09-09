농구협회, 유소년 선수와 학부모 대상으로 한 가족농구캠프 개최

AI 핵심 요약beta
- 대한민국농구협회가 12일부터 13일까지 가족농구캠프를 연다.
- 진주 KSPO 스포츠가치센터서 유소년·학부모 대상 진행한다.
- 실기·교육 프로그램으로 기량 향상과 저변 확대를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국농구협회(이하 농구협회)가 유소년 선수와 학부모를 대상으로 한 가족농구캠프를 개최한다.
농구협회는 "오는 12일부터 13일까지 경상남도 진주시 KSPO 스포츠가치센터에서 '2026 농구 스포츠클럽 디비전 i-가족농구캠프'를 개최한다"고 9일 밝혔다.
이번 캠프는 2026 농구 스포츠클럽 디비전 사업에 참가하는 유소년 선수와 학부모를 대상으로 진행된다. 가족이 함께 농구를 배우고 즐기며 스포츠의 가치를 경험할 수 있도록 농구 실기부터 문화·교육 프로그램까지 다양한 프로그램으로 구성됐다.
박종덕, 송영진, 신기성, 양희승, 오용준, 유성호, 전정규, 정승범으로 구성된 전문 강사진이 유소년 선수들을 대상으로 농구 스킬 교육과 포지션별 맞춤 트레이닝을 진행한다. 이들의 기본기와 경기력 향상을 지원한다.
학부모를 위한 프로그램도 진행한다. 스포츠테이핑과 스포츠마사지 실습, 스포츠 멘탈 관련 강의를 운영해 자녀의 스포츠 활동을 이해하고 지원하는 데 도움을 줄 예정이다.
대한민국농구협회는 "전문 강사진과 함께 다양한 교육 및 실전 프로그램을 운영하는 만큼 참가 선수들이 기량을 발전시키고 새로운 경험을 쌓는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대한다. 앞으로도 스포츠클럽 디비전 사업을 통해 유소년 선수들이 농구를 즐겁게 접하고 가족과 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 농구 저변 확대에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
willowdy@newspim.com