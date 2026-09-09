체육공단, 2018 평창 동계올림픽 은메달 봅슬레이 썰매 기증 약정식 개최

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 8일 봅슬레이연맹과 기증 약정식을 열었다.
- 2018 평창 은메달 썰매를 국립스포츠박물관에 보존키로 했다.
- 국립스포츠박물관은 다음달 15일 개관할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹과 대한민국 스포츠 유산 보존 및 전시활성화를 위한 소장품 기증 약정식을 열었다.
지난 8일 올림픽회관에서 열린 약정식에는 하형주 이사장, 전찬민 회장및 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 선수 위원 등 관계자들이 모인 가운데 2018 평창 동계올림픽 당시 사용했던 봅슬레이 썰매를 체육공단에 기증하고, 양 기관의 지속적인 협력을 약속했다.
이날 기증된 썰매는 지난 2018 평창 동계올림픽에서 4인승 국가대표팀(원윤종, 김동현, 서영우, 전정린)이 아시아 최초로 봅슬레이 은메달을 획득할 당시 사용한 썰매다. 향후 국립스포츠박물관에서 최상의 상태로 보존·관리해 전시와 교육 연구 등에 쓰일 예정이다.
하형주 이사장은 "이번 기증품은 대한민국 봅슬레이 종목 최초로 올림픽메달을 안겨준 역사적 가치가 매우 큰 스포츠 유물이다. 소중한 유물을 선뜻 기증해 준 연맹에 다시 한번 감사드리며, 국립스포츠박물관에서 잘 보존해 국민께 선보일 것"이라고 밝혔다.
전찬민 회장도 "유물 기증을 통해 한국 동계 스포츠 역사에 조금이나마 기여할 수 있어 영광이다. 앞으로도 한국 스포츠 발전을 위해 체육공단과 뜻을 함께할 것"이라고 화답했다.
한편, 대한민국 최초 스포츠 특성화 박물관인 국립스포츠박물관은 다음달 15일 개관할 예정이다.
willowdy@newspim.com