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[뉴스분석] 파병·개각 두고 민주당 내 이견 속출..."자제 요청보다 조율이 중요"

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  • 민주당은 9일 호르무즈 파병과 장관 인선을 두고 엇갈렸다.
  • 지도부는 확정 전 개별 발언 자제를 요청했다.
  • 전문가들은 이견보다 조율 과정이 중요하다고 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호르무즈 파병부터 장관 후보자까지 공개 의견 분출
지도부는 '메시지 자제' 요청…당내선 "다양한 의견 당연"
전문가들도 "이견은 자연스러운 과정…중요한 건 조율"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 161석이라는 절대 과반 의석을 보유한 더불어민주당에서 호르무즈 파병과 장관 후보자 검증 문제 등 주요 현안을 둘러싸고 엇갈린 목소리가 잇따르고 있다.

민주당 지도부는 아직 청와대와 정부의 방침이 확정되지 않은 사안에 대한 당내 메시지 관리를 주문하며 당내 갈등 또는 당정청 갈등 프레임을 경계하고 있다.

이재명 대통령과 민주당 지지율이 취임 후 최저치 수준으로 내려온 상황에서 핵심 사안에 대해 민주당이 한 목소리를 내지 못하며 정국 주도권을 잡지 못하고 있다는 분석이다.

다만 당내에서는 거대 여당일수록 의원들이 각자의 의견을 내는 것이 자연스럽다는 반응도 나온다. 전문가들도 이견 자체보다 이를 조율해가는 과정이 중요하다고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 시민단체와 종교계, 정당 대표자들이 9일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 호르무즈 파병 반대 기자회견을 열고 구호를 외치고 있다. 2026.09.09 ryuchan0925@newspim.com

◆호르무즈 파병 놓고 잇단 공개 발언…신중론 vs 불가피론

민주당 의원들은 호르무즈 해협 파병 문제를 두고 잇따라 신중론 또는 반대 의견을 내놓고 있다.

송영길 의원은 9일 YTN라디오에 출연해 "쉽지 않다"며 "이라크 파병 결정 때보다 더 명분이 없다"고 말했다.

육군 4성 장군 출신으로 국회 국방위원회 여당 간사를 맡고 있는 김병주 의원은 이날 KBS라디오에서 "미국의 요구에 일방적으로 끌려가서는 안 된다"며 "우리 장병과 교민, 상선의 안전과 국익의 관점에서 중심을 잡고 봐야 한다"고 했다.

국회 외교통일위원회 소속 이기헌 의원은 "전쟁에 직접 개입하는 것은 에너지의 안정적 공급에도, 국익에도 부합하지 않는다"며 공개적으로 반대 입장을 밝혔다.

반면 5선 박지원 의원은 지난 7일 SBS라디오에서 "이란이 전쟁으로 간주한다고 하지만, 호르무즈 해협에서 우리 선박을 보호하고 미국과의 관계를 고려할 때 비전투 병력 파병은 불가피하다"고 밝혔다.

박 의원은 "구체적 내용은 정부가 미국과 촘촘히 협의해야 하지만, 무조건 파병을 거부하거나 전투병을 파병하는 것은 문제가 될 수 있다"며 "비전투병과 파병은 어느 정도 받아들일 수밖에 없다"는 입장을 내놨다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지난 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 첫 출근하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆개각 두고도 공개 비판…특히 용혜인 두고 우려 목소리 커져

장관 후보자 문제에서도 민주당 내부의 공개 발언이 이어지고 있다. 특히 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 두고 5선 박지원 의원은 진보·여성단체 일각의 반발을 언급하며 우려를 나타냈다. 송영길 의원은 장관직과 비례대표 의원직을 동시에 유지하는 데 대해 사실상 결단을 요구했다.

박선원 최고위원과 정일영 의원, 신현영 대변인 등도 용 후보자가 장관으로 임명될 경우 의원직을 내려놓는 것이 맞다는 취지의 의견을 공개적으로 밝혔다.

당초 용 후보에 대해 우호적인 인식을 드러냈던 서미화 민주당 최고위원도 지난 3일 YTN라디오에서 용 후보자를 향해 "국민 정서나 관례, 지명해 준 대통령에게 주는 부담 등을 고려해 청문회 전 입장 발표를 해야 한다"며 "내려놓을 것은 내려놔야 한다"고 밝혔다.

반면 당 차원에서 용 후보에 대한 공식적인 입장은 정해지지 않았다. 앞서 한 언론에서 민주당 지도부가 청와대에 용 후보자에 대한 부적격 의견을 전달했다고 보도했지만, 김민석 대표는 사실이 아니라고 전면 부인했다.

김민석 더불어민주당 대표가 20일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆지도부는 자제 요청..."의원들이 다양한 의견 내는 것은 당연한 일" 순기능 강조도

민주당 지도부는 파병 문제와 장관 인선 문제에 대해 청와대와 정부의 확정 방안이 나오지 않은 상황에서 의원들의 개별 발언이 혼선을 키울 수 있다고 보고 자제를 요청하고 있다.

특히 호르무즈 파병 관련, 김원이 전략기획위원장은 지난 7일 당 의원들이 모인 단체 대화방에 개별 대응을 자제해 달라고 요청했다. 미국의 공식 요청이나 정부의 구체적인 발표가 나오지 않은 만큼 섣부른 발언이 혼선을 키울 수 있어 집권여당으로서 메시지 관리가 필요하다는 취지다.

다만 당내에서는 의견 표출 자체를 제한할 필요는 없다는 반론도 나온다.

한 민주당 의원은 기자에게 "메시지를 자제하라고 한다고 그게 되겠느냐"며 "국회의원들이 각자 다양한 의견을 내는 것은 당연한 일"이라고 말했다.

이어 "오히려 그런 의견들이 정치적으로 도움이 될 수도 있다"며 "정부가 파병을 결정한다면 '국내에서도 반대가 거셌지만 불가피하게 결정했다'고 할 수 있고, 반대로 파병하지 않는다면 '국내 반발이 워낙 심하다'고 설명할 수도 있다"고 했다.

전문가들도 파병과 같은 중대 사안에서 여당 의원들의 의견이 갈리는 것은 자연스러운 현상이라고 봤다.

박창환 장안대 특임교수는 "현실과 이상 사이에서 상당히 어려운 선택을 할 수밖에 없는 상황이고 이견이 나올 수밖에 없는 쟁점"이라며 "이를 여권의 구심력이나 당 장악력 문제로 연결하기는 어렵다"고 말했다.

박 교수는 특히 당내 강경 의견이 대외 협상 과정에서 활용될 여지도 있다고 봤다. 그는 "당내에 강경한 목소리를 내는 사람이 있어야 그것을 핑계로 바깥에 나가 어려움을 이야기할 수 있는 것"이라고 했다.

이강윤 전 한국사회여론연구소(KSOI) 소장도 "파병은 일반적인 권력투쟁이나 계파 문제와 연관성이 많이 떨어진다. 국회의원 개개인의 신념이나 정세 판단, 가치관과 철학이 담길 수밖에 없는 매우 중요한 국가적 사안"이라며 "여러 의견이 분출돼 토론이 이뤄지고 그다음 최선의 선택을 찾아가는 과정"이라고 말했다.

아울러 집권 여당 내부에서 의견이 엇갈리는 것 자체보다 이를 어떤 방식으로 조정하고 최종 결론을 만들어내느냐가 더 중요하다고 강조했다.

박 교수는 "의석수가 많아지면 그 안에서 다양한 목소리가 더 많이 나온다"며 "건강한 비판이고 건강한 견제"라고 말했다.

이 전 소장도 "국회의원들은 개개인이 헌법기관인 만큼 당연히 여러 의견이 있을 수 있다"며 "그 의견을 모아가는 과정과 민주적 토론이 유지되느냐가 중요하다"고 말했다.

chogiza@newspim.com

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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