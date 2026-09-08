김해시, 추석 앞두고 숲길·임도 풀베기 추진…성묘객 안전사고 예방

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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 추석을 앞두고 조상 산소 향하는 벌초길, 경남 김해시가 뱀과 진드기, 시야를 가리는 잡풀까지 싹 정리해 성묘객과 산행객의 '안전한 한가위 산길'을 준비하고 있다.

경남 김해시가 민족 최대의 명절인 추석을 앞두고 고향을 찾는 귀성객과 시민들에게 안전하고 쾌적한 산림환경을 제공하기 위해 '추석 전 숲길 및 임도변 풀베기'를 본격 추진한다.[사진=김해시] 2026.09.08

시는 추석을 앞두고 귀성객과 시민에게 안전한 산림환경을 제공하기 위해 추석 전 숲길 및 임도변 풀베기 작업을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 명절을 전후해 조상 묘를 찾는 성묘객과 가족 단위 산행을 즐기는 시민들의 통행 편의를 높이고 여름철 무성하게 자란 잡풀로 인한 각종 안전사고를 예방하기 위한 취지다.

시는 관내 주요 숲길 613km와 성묘객 차량 이동이 많은 임도 98km를 대상으로 풀베기 작업을 실시한다.

고온다습한 여름철을 거치며 산림 내 풀과 잡목이 무성해져 시야를 가리고 보행을 방해하는 사례가 잦은 만큼 추석 전까지 정비를 마무리한다는 계획이다.

이번 정비는 성묘 및 산행 과정에서 발생하기 쉬운 위험 요인을 줄이는 데 중점을 뒀다. 뱀·진드기 등 유해생물로 인한 안전사고 예방과 함께, 임도를 이용하는 차량이 잡목에 접촉해 생길 수 있는 사고와 외관 손상 피해를 줄일 방침이다.

운전자의 시야 확보를 통해 인적·물적 피해를 최소화하고, 주요 숲길 입구와 쉼터 주변 환경을 정비해 이용 여건을 개선한다.

강성식 산림과장은 "추석을 맞아 고향을 찾는 귀성객과 성묘객, 숲길 이용객들이 임도와 숲길을 보다 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 명절 전 정비를 마칠 계획이다"고 말했다.

news2349@newspim.com