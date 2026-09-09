SPC GFS, 농특산물 유통 활성화 나서…상주시·농협유통과 M0U

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼립의 식자재 유통 및 단체급식 전문 자회사 SPC GFS가 상주시, 농협유통과 '상주 농특산물 유통 활성화 및 상생 네트워크 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

(맨 왼쪽부터) SPC GFS 윤진 대표이사, 안재민 상주시장, 농협 관계자가 업무협약을 체결했다. [사진= SPC]

이번 협약은 상주시의 농산물 생산 기반과 농협유통의 소비지 판매망, SPC GFS의 물류 역량 및 식자재 유통 채널을 결합해 상주 농특산물의 판로를 확대하고 유통 환경 변화에 공동 대응하기 위해 추진됐다. 협약식에는 안재민 상주시장, 윤진 ㈜SPC GFS 대표이사, 이상문 농협유통 사업전무 등 관계자 25여 명이 참석했다.

SPC GFS는 곶감, 배, 한우 등 상주시 농산물의 구매를 확대해 주요 사업장 원료로 활용하고, 지역 농산물 연계 상품 개발과 급식·외식 유통 채널을 통한 판매 확대를 추진한다. 상주시는 우수 농산물과 생산자를 발굴·연계하고 행정 지원과 관내 학교·관공서 등 수요처 연결에 나선다. 농협유통은 전국 하나로마트 유통망 입점을 지원하고 공동 개발 상품의 운영·판매·프로모션을 지원한다.

안재민 상주시장은 "상주는 품질 좋은 농산물을 생산할 수 있는 탄탄한 산지 기반을 갖추고 있고, ㈜SPC GFS와 농협유통은 각각 신선농산물 유통과 식자재·물류 분야에서 전문적인 역량과 유통망을 보유하고 있다"며 "이번 협약은 각자가 가장 잘하는 분야를 연결해 상주 농산물의 새로운 시장을 만들어 가는 출발점이라는 데 의미가 있다"고 말했다.

SPC GFS 윤진 대표이사는 "우수한 농특산물과 전문 유통망이 만나 성공적인 상생 시너지를 낼 수 있는 기반이 마련됐다"며 "상주 농가에는 안정적인 판로를 제공하고, 소비자에게는 급식·외식 등 다양한 유통 채널을 통해 상주의 신선한 농특산물을 제공하며 상생의 가치를 실현하겠다"고 말했다.

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