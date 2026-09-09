우리은행, 반도체·바이오·AX 중견기업 45곳 키운다

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 9일 첨단산업 중견기업 45곳을 선정했다.
- Rising Leaders 300 8기로 반도체·바이오·AX를 지원했다.
- 최대 300억원 대출과 금리 우대 등 금융지원을 한다.
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기업당 최대 300억원 대출 등 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 반도체와 바이오, 인공지능 전환(AX) 등 첨단산업 분야의 성장 가능성이 높은 중견기업 45곳을 선정하고 금융 지원에 나선다.
우리은행은 산업통상부와 공동으로 중견기업 금융지원 프로그램 'Rising Leaders 300' 8기 대상 기업 45곳을 최종 선정했다고 9일 밝혔다.
기술력과 성장 잠재력을 갖춘 중견기업을 발굴해 차세대 산업을 이끌 기업으로 육성하는 생산적 금융 프로그램으로 우리은행과 산업통상부가 2023년부터 공동으로 운영하고 있다.
이번 8기에는 적시에 자금을 지원하기 위해 모집 공고를 지난해보다 한 달 앞당겼다. 산업 환경 변화에 맞춰 기존 디지털 전환(DX) 분야를 인공지능 전환(AX) 분야로 개편한 것도 특징이다.
대상 기업은 산업통상부 산하 기관들의 추천과 우리은행 심사를 거쳐 선정됐다.
대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국중견기업연합회, 한국산업지능화협회(KOIIA), 한국산업기술진흥원(KIAT) 등이 추천에 참여했으며 콜마홀딩스, 스태츠칩팩코리아, 라이온켐텍 등 45개사가 최종 명단에 이름을 올렸다.
우리은행은 선정 기업에 업체당 최대 300억원의 대출을 지원하고 최초 1년간 최대 1.0%포인트의 금리를 우대한다. 이와 함께 수출입금융, 해외 진출 컨설팅, 기업승계 솔루션 등 비금융 서비스도 제공해 기업의 성장 단계별 지원을 강화할 예정이다.
박화근 우리은행 기업영업전략부장은 "올해 하반기 8기 모집 공고를 예년보다 앞당겨 유망 기업을 조기에 발굴한 결과 역대 가장 많은 45개사를 선정하게 됐다"며 "글로벌 시장에서 경쟁하는 중견기업들이 경쟁력을 높일 수 있도록 금융 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
우리은행은 프로그램이 시작된 2023년 이후 총 225개 중견기업에 약 2조원 규모의 자금을 지원했다. 이번 8기에는 약 5480억원 규모의 금융 지원을 통해 민관 협력으로 첨단전략산업 분야 중견기업의 성장을 뒷받침할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com